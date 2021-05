CB Correio Braziliense

» Lesionados

A lista de problemas do Flamengo para o jogo de amanhã contra o Unión La Calera, na Libertadores, aumentou. Com um desconforto na panturrilha, o atacante Michael não viajou para o Chile. Rodrigo Caio, Diego Alves, Gerson e Renê também estão fora do jogo.

» Espanhol

A briga pela liderança do Espanhol embolou de vez. Ontem, o Real Madrid desperdiçou a chance de virar líder ao empatar, por 2 x 2, com o Sevilla. Com o tropeço, os merengues estão em segundo, com 75 pontos. A ponta está com o Atlético de Madrid, com 77.

» Francês

De contrato renovado até 2025, Neymar voltou a balançar as redes pelo PSG, mas não impediu o tropeço diante do Rennes, por 1 x 1. A duas rodadas do fim, o time comandado pelo argentino Mauricio Pochettino tem 76 pontos e está a três do líder Lille.

» Caso robson

Solto na semana passada após dois anos em uma cadeia na Rússia, o motorista Robson de Oliveira revelou sua rotina: “beber água, dormir e chorar”. O ex-funcionário do volante Fernando foi preso ao entrar no país com um medicamento proibido.

» Goiás

Um dos artilheiros do Campeonato Carioca está de casa nova. Ontem, o Goiás anunciou o acerto com o atacante Alef Manga, ex-Volta Redonda. Autor de nove gols no estadual, ele chega para compor o elenco do Esmeraldino na disputa da Série B do Brasileiro.

» Luto

O mundo esportivo brasileiro teve um domingo de luto com a notícia da morte do carismático e sempre sorridente repórter Fernando Caetano, ex-Fox Sports. As causas do óbito não foram divulgadas, mas o jornalista se recuperava de um infarto.