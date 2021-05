Hora da decisão

DQ Danilo Queiroz

Por muitas vezes durante os mais de 70 dias de temporada 2021, a pandemia de covid-19 colocou em xeque a possibilidade dos campeonatos estaduais ao redor do Brasil finalizarem as disputas na data estipulada em calendário. Apesar dos percalços, a maioria dos principais torneios do país conseguirá cumprir o objetivo, ou seja, terminar o certame antes do início das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, marcadas para 29 e 30 de maio.

Após a super-rodada do fim de semana, oito definiram, inclusive, os finalistas: os campeonatos Carioca, Gaúcho, Mineiro, Goiano, Maranhense, Mato-grossense, Amazonense e Sergipano. O pernambucano finaliza a semifinal, hoje, com Sport e Salgueiro. O Náutico aguarda na final. Destes, somente Minas Gerias e Goiás chegaram a ser paralisados em algum momento. Os adiamentos, porém, foram compensados.

O caso mais emblemático é o do Paulista. Afetado com duas semanas de paralisação, o torneio teve jogos transferidos para o Rio de Janeiro. O objetivo era evitar atrasos em partidas dos times com competições simultâneas no calendário. Com a volta em São Paulo autorizada em 9 de abril, a Federação Paulista de Futebol (FPF) fez uma maratona para colocar as datas em ordem. Ontem, a competição finalizou a primeira fase. A previsão de término é 23 de maio.

O Catarinense vive situação parecida, com a peculiaridade de estar disputando duas fases agudas de forma simultânea. Devido a uma punição por escalação irregular, o Hercílio Luz foi eliminado e deu lugar ao Figueirense. Curiosamente, a Chapecoense havia eliminado o Tubarão nas quartas de final, mas precisa jogar a etapa novamente contra o rival alvinegro. A expectativa é finalizar o torneio em 26 de maio, três dias após a data original.

Cinco torneios dão andamento às semifinais nesta semana: Candangão, Alagoano, Baiano, Capixaba, Paraense e Pernambucano. Mais atrasado dos afetados com restrições, o Paranaense promove uma maratona nos próximos dias para recuperar o prejuízo. Seguindo um calendário diferenciado, os estaduais do Amapá e do Acre têm início previsto para junho e julho, respectivamente. Cearense, Paraibano, Piauiense, Potiguar, Rondoniense, Roraimense e Tocantinense dão passos nas fases iniciais.