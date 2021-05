Palmeiras avança para as quartas e Santos fica na elite

CB Correio Braziliense

A última rodada da primeira fase do estadual de São Paulo definiu os classificados para as quartas de final e os últimos rebaixados para a Série A2. Ao todo, foram oito partidas realizadas, ontem, de forma simultânea. Único grande a cumprir tabela sem influenciar em outros cruzamentos, o São Paulo empatou com o Mirassol, por 1 x 1, gols de Vitor Bueno e Samuel Santos.

Com a obrigação de vencer para seguir vivo na competição, o Palmeiras venceu a Ponte Preta com facilidade, por 3 x 0. Os gols alviverdes foram marcados por Willian, Gustavo Scarpa, Wesley. O time contou, ainda, com o auxílio de luxo do rival Corinthians. O alvinegro venceu o Novorizontino, por 2 x 1, — Fábio Santos, Luis Mandaca fizeram para o alvinegro e Douglas Baggio diminuiu — e tirou qualquer chance de vaga do time do interior paulista. Eliminado precocemente, o Santos escapou do vexatório rebaixamento ao ganhar do São Bento, por 2 x 0. Os gols da salvação do Peixe foram de Lucas Braga e Kaio Jorge. Os jogos únicos das quartas de final estão marcados para amanhã e quinta-feira.