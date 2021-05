Final com novo Fla x Flu

CB Correio Braziliense

No Rio de Janeiro, a final terá a reedição do clássico Fla x Flu. Ontem, o Fluminense carimbou a segunda vaga na decisão ao vencer a Portuguesa, por 3 x 1. Yago Felipe, Gabriel Teixeira, Kayky marcaram para o tricolor. Chay diminuiu para a Lusa. O Flamengo aguardava na final desde sábado, quando eliminou o Volta Redonda após ganhar por 4 x 1. As finais estão marcadas para 15 e 22 de maio, ambas às 21h15, no Maracanã. Na Taça Rio, o Botafogo venceu o Nova Iguaçu, por 1 x 0, gol de Pedro Castro, e avançou para enfrentar o Vasco.