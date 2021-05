Taça fica entre Galo e Coelho

CB Correio Braziliense

Em Minas Gerais, o duelo decisivo do estadual será protagonizado por Atlético e América. Na tarde de ontem, o Coelho voltou a vencer o Cruzeiro, desta vez por 3 x 1, e garantiu uma vaga na decisão mineira. Rodolfo José, duas vezes, e Ramon marcaram e sacramentaram a classificação do time verde. Matheus Barbosa diminuiu para a Raposa, mas não evitou a eliminação precoce. Nas semifinais, o Galo passou ao superar a Tombense. Os jogos decisivos do torneio foram marcados para as tardes de dois domingos: 16 e 23 de maio, às 16h.