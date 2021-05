Vaga entre duas equipes

CB Correio Braziliense

No Distrito Federal, a disputa da segunda vaga para a final está em aberto, mas concentrada em apenas duas camisas. Classificado há duas rodadas, o Brasiliense entrou em campo para cumprir tabela e empatou, ontem, com o Ceilândia, por 1 x 1. Zé Love e Liel marcaram. No outro jogo do dia, o Gama venceu o Luziânia, por 3 x 1, e eliminou os goianos da disputa. Caíque, duas vezes, e Mirray fizeram para o alviverde. Dadinho descontou para o time azulino. Com isso, o Gato Preto, com oito pontos, e o Periquito, com seis, seguem na briga.