Grenal volta a decidir título

CB Correio Braziliense

O Rio Grande do Sul é outro estado com clássico garantido na grande final. Ontem, o Grêmio venceu o Caxias, por 2 x 0, e carimbou a vaga para enfrentar o Internacional na disputa pelo título. O colorado aguardava na decisão após ter eliminado o Juventude, no sábado. Os gols da classificação tricolor foram de Matheus Henrique e Ferreira. Os dois jogos para definir o dono da taça serão nos dois próximos domingos, 16 e 23 de maio, às 16h. O Grêmio joga para conquistar o tetracampeonato estadual de forma consecutiva.