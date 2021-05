Fora de campo...

CB Correio Braziliense

O domingo de decisão nos principais estaduais do Brasil também foi marcado por causos fora dos gramados. Em São Paulo, o Santos escapou da queda e vibrou nas redes sociais. "Nunca caiu. Nem vai". No Corinthians, a ajuda na classificação do rival Palmeiras foi colocada em segundo plano. "Vencer dignifica a camisa", pregou Mancini. Em Minas Gerais, o técnico Lisca provocou após eliminar o colega de profissão Felipe Conceição, do Cruzeiro. "1, 2, 3, o Conceição é meu freguês", cantou ao lado dos atletas nos vestiários.