O Real Brasília empatou por 1 x 1 com o Bahia, ontem, no Defelê, na Vila Planalto, pela sexta rodada da Série A1 do Brasileirão feminino. A zagueira Isabela abriu o placar para o time do DF, mas Priscila empatou para as visitantes, em cobrança de pênalti. Com o resultado, o Real ocupa o quinto lugar com 11 pontos. Está no G-8, que levará ao mata-mata. No domingo, o Minas empatou com o Napoli, fora de casa, por 0 x 0.