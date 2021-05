Timão abre quartas

CB Correio Braziliense

O Corinthians segue sua maratona e hoje entrará em campo em um horário pouco comum para jogos durante a semana. O time receberá a Inter de Limeira, às 16h, na Neo Química Arena, no duelo que abre as quartas de final do Campeonato Paulista. A tevê Globo anuncia a transmissão.

Os jogadores tiveram apenas um dia de treino. A única baixa continua sendo o volante Cantillo. Ficaram de fora da lista de relacionados, por opção do técnico Vagner Mancini, o volante Xavier e o atacante Rodrigo Varanda. A tendência é que o treinador mande força máxima a campo, mas escalará a equipe também preocupado com outro confronto decisivo.

Na quinta-feira, o Corinthians visitará o Peñarol, no Uruguai, pela fase de grupos da Sul-Americana. Tropeço pode custar a eliminação do torneio continental e prejuízo financeiro para o clube, que tem dívida quase bilionária.

O Corinthians avançou para as quartas de final do Paulistão com a segunda melhor campanha na primeira fase, com 25 pontos, atrás do São Paulo, que fez 27. A pontuação continuará sendo acumulada e serve como critério para definir o mando na final.

As quartas e as semifinais são em jogo único. Empate no tempo normal levará a decisão da vaga para a disputa de pênaltis.