Erros defensivos param o Fla

CB Correio Braziliense

Não foi por falta de insistência, mas a pontaria — aliada à grande atuação do goleiro Arias em diversas vezes que a bola foi na direção do gol — e erros individuais impediram o Flamengo de manter os 100% de aproveitamento na Libertadores. Ontem, no Estádio Nicolás Chahián Nazar, no Chile, o rubro-negro ficou no empate, por 2 x 2, com o Unión La Calera.



Com dificuldades pelo ritmo intenso da grama sintética, o Flamengo esteve abaixo da rotação nos primeiros minutos. E, em vacilo triplo de Bruno Viana, foi castigado aos sete. Primeiro, o zagueiro errou o recuo para Gabriel Batista. No mesmo lance, o camisa 34 demorou para passar a bola e, depois, foi desarmado. O arqueiro rubro-negro até pegou o chute de Vargas, mas não segurou o de Martínez.

O golpe gerou uma pressão rubro-negra. Mas Gabi, Arrascaeta e João Gomes perderam. Aos 26, a bola de escanteio cobrado pelo La Calera encontrou a canela de Arão e entrou. Quatro minutos depois, o rubro-negro descontou em pênalti cobrado na habitual categoria de Gabi. Com 34, Árias parou Arrascaeta, segurando a vantagem.



Na etapa final, o Flamengo dominou o campo de ataque e por lá se manteve. Porém, quando o goleiro do La Calera não se destacava, a falta de pontaria atrapalhava. Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e Gabi tiveram boas chances de marcar. Porém, todos tiveram o mesmo destino e desperdiçaram .

Aos 31, a redenção de Arão. Recuperando-se do gol contra, o zagueiro subiu alto para desviar escanteio e marcar, desta vez para o lado certo. Inofensivo até então, o La Calera foi ao ataque. Aos 36, Gabriel Batista apareceu em cobrança de falta de Vargas. Nos dez minutos finais, o rubro-negro voltou a ocupar a zona ofensiva e chegou a ter quatro lances de bola parada, mas não aproveitou nenhum.



Apesar do tropeço, o Flamengo está com a classificação para a segunda fase encaminhada. Com 10 pontos, segue líder isolado do grupo G e pode ter a vaga carimbada em caso de vitória da LDU sobre o Velez Sarsfield, amanhã.

Santos respira

Fernando Diniz estreou, ontem, à frente do Santos, com vitória e expulsão. O Peixe derrotou o Boca Juniors, por 1 x 0, na Vila, com gol de Felipe Jonatan, e assumiu a vice-liderança do Grupo C com seis pontos ao lado do time argentino.

É o segundo nos critérios de desempate. O Barcelona lidera a chave com 9. A má notícia é o cartão vermelho para Diniz por ter reclamado de uma punição equivocada do juiz a Lucas Braga. Diniz não poderá comandar o time, em La Paz, contra o The Strongest da Bolívia, na terça-feira.