Virada tricolor

CB Correio Braziliense

O Fluminense manteve a liderança do Grupo D da Libertadores ao derrotar o Independiente Santa Fe de virada, ontem, no Maracanã, por 2 x 1. A estrela de Fred brilhou mais uma vez e ajudou a evitar a derrota dentro de casa. O time colombiano abriu o placar, no Rio, mas o centroavante entrou em cena dois minutos depois para igualar o placar e tranquilizar time e torcida. Coube a Caio Paulista o papel de heroi da noite tricolor.



Com o resultado, o Fluminense lidera a chave com oito pontos e precisa de mais um para avançar às oitavas. No outro jogo da chave, o Junior Barranquilla cedeu empate ao River Plate por 1 x 1. O time argentino é vice-líder com seis. O Barranquilla tem três e o Santa Fe é o lanterna, com dois.



Depois de um primeiro tempo ruim, os gols saíram no segundo tempo. O Santa Fe abriu o placar aos 12 minutos da etapa final. O time tricolor perdeu a bola ma frente e cedeu contra-ataque. Porras lançou González entre os zagueiros Lucas Claro e Nino, e o atacante não desperdiçou: 1 x 0.



O Fluminense não sentiu o golpe. Dois minutos depois, o time aproveitou contra-ataque iniciado por Martinelli no três contra três. Kayky escapou dos marcadores e deu assistência para Fred arrematar no canto do goleiro Castellanos, para alívio da torcida. Foi o quarto gol dele nesta edição.



A virada começou nos pés de uma arma poderosa, principalmente, no segundo tempo. O meia Cazares entrou no lugar de Nenê e incendiou o time. Foi dele o lançamento para Caio Paulista ficar cara a cara com Castellanos e bater na saía do goleiro.



No fim de semana, o Fluminense terá pela frente o primeiro clássico contra o Flamengo no início da decisão do Campeonato Carioca. A partida está marcada para sábado, às 21h05, no Maracanã. Embora tenha melhor campanha e seja campeão da Taça Guanabara, o arquirrival não tem vantagem na disputa do título.