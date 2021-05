Quadradinho perfeito

MP Marcos Paulo Lima

Desprestigiada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e pelo Comitê Organizador da Copa América de 2019 ao ficar fora da lista das cinco cidades-sede da última edição do principal torneio de seleções do continente — realizado no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre —, Brasília passou de ignorada a amiga de primeira hora do presidente da entidade, o paraguaio Alejandro Domínguez.

Um mês depois de dar asilo ao jogo do Santos contra o San Lorenzo pela fase preliminar da Libertadores; à final da Recopa Sul-Americana entre Palmeiras e Defensa y Justicia; e de atender algumas solicitações dos cartolas, como a flexibilização das restrições no Distrito Federal na fase mais aguda da pandemia; a capital do país ganhou como uma das recompensas a final em jogo único da Copa Sul-Americana 2022. A entidade também deixou as portas abertas para uma decisão mais badalada no futuro, a da Libertadores.

Na semana de abril em que os eventos da Conmebol passaram por Brasília, o horário do fechamento dos restaurantes passou das 19h para 21h. Na época, o Correio apurou que havia certo incômodo dos dirigentes com as restrições e busca por informações sobre os horários do toque de recolher e do funcionamento dos serviços para as chamadas cortesias aos convidados. Eventos como a Libertadores e a Sul-Americana atraem jantares de negócio. Até o horário para os eventos esportivo foi esticado naquele período até 22h. Decidida nos pênaltis depois de empate no tempo normal e na prorrogação, a final da Recopa Sul-Americana invadiu a madrugada candanga.

A reportagem apurou que o estafe da Conmebol havia gostado da logística da cidade, dos tratamentos dados pelo GDF e a Arena BSB aos eventos e estava inclinado a trazer outros jogos para o DF. Coincidentemente, a final da Libertadores 2022 foi designada para a uma cidade que estendeu a mão à Conmebol em meio à crise sociopolítica e econômica na Colômbia. O Estádio Momumental, em Guayaquil, receberá a decisão no ano que vem.

Brasília também “deu sorte” nos bastidores da escolha das sedes das finais de 2021 e de 2022. O Mané Garrincha era favorito a receber a decisão deste ano da Sul-Americana. Tinha como maior rival o Beira-Rio, em Porto Alegre. No entanto, a Conmebol fechou combo com Montevidéu. A capital uruguaia assinou pacote com direito às finais da Sul-Americana, em 6 de novembro, e da Sul-Americana, duas semanas depois, no dia 20.

Ao “comprar” uma final e levar duas, Montevidéu atendeu, indiretamente, os interesses de Brasília. A Arena BSB, concessionária responsável pela administração do Mané Garrincha, tinha preferência por receber a decisão da Sul-Americana em 2022 por um motivo óbvio: a firma projeta que, até lá, o público vacinado terá retornado aos estádios. Como a capital era favorita para abrigar a decisão da Sul-Americana 2021, havia certo desânimo com a possibilidade de abrigar mais uma decisão sem plateia neste ano. Foi assim na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana, ambas no mês passado.

Há um porém. Como as finais dos torneios da Conmebol passaram a ser disputadas em novembro, há risco de que elas sejam esvaziadas caso o calendário seja mantido devido ao clima de Copa. O Mundial do Qatar-2022 começará em 21 de novembro do ano que vem. Muitos jogadores convocados podem estar com suas seleções desde o início do mês participando do período de aclimatação no Oriente Médio e dos últimos amistosos. A expectativa é de que a Conmebol antecipe seus eventos para encerrá-los em outubro, a fim de evitar prejuízo aos seus produtos.

Com a Sul-Americana, o Mané ganha mais um evento internacional. Recebeu Copa das Confederações 2013, Copa 2014 e os torneios de futebol nos Jogos do Rio-2016. No ano passado, a arena passou perrengue. Recebeu só oito jogos. Neste, acumula 11 partidas de futebol, incluindo a finalíssima do Candangão entre Brasiliense e Ceilândia, amanhã.



Finais da Conmebol

Libertadores 2021

Estádio Centenário, Montevidéu (Uruguai)

Sul-Americada 2021

Estádio Centenário, Montevidéu (Uruguai)

Libertadores 2022

Estádio Monumental, Guayquil (Equador)

Sul-Americada 2022

Estádio Mané Garrincha, Brasília (Brasil)

Libertadores

Em meio ao caos, o Atlético-MG confirmou, ontem, a classificação para as oitavas da Libertadores. Porém, a vitória sobre o América de Cali, por 2 x 1 - gols de Hulk e Arana para os mineiros e Moreno para os colombianos -, ficou em segundo plano. A Colômbia vive uma convulsão social há duas semanas e a noite foi marcada por protestos em Barranquilla. Durante o jogo, sons de bombas eram nitidamente ouvidos. O gás lacrimogênio utilizado pela polícia para conter a mobilização fora do estádio atingiu os jogadores e fez a bola parar de rolar cinco vezes. Os protestos no país estão sendo ocasionados por uma revolta popular contra uma proposta de reforma tributária. Nos últimos dias, manifestantes se organizaram para impedir a partida no país. Um cartaz com os dizeres "se não há paz, não há futebol" circulou pelas redes sociais.