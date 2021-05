Real Brasília perde do líder

MN Maíra Nunes

Está difícil frear o Palmeiras. Líder do Brasileirão feminino, o clube venceu a quinta partida no campeonato, desta vez, sobre o Real Brasília, por 4 x 0, ontem, no Allianz Parque, em São Paulo. E contou com mais uma exibição de gala da Bia Zaneratto para manter a invencibilidade.

A atacante abriu o placar aos dois minutos, balançando a rede pela quinta vez na competição, e fez uma jogadaça com assistência para o segundo gol, de Ary Borges, no primeiro tempo. Ottilia e Karol Arcanjo fecharam o marcador para as paulistas.

Com o resultado, o Palmeiras chega a 17 pontos e se sustenta na ponta da tabela como o único clube que ainda não perdeu no torneio, após o tropeço do Santos para o Flamengo, por 2 x 0, na sétima rodada. O Real Brasília tem 11 pontos e aparece na sétima colocação, ainda na zona de classificação para as quartas de final.

O placar elástico mostra a força ofensiva da equipe alviverde, que soma 22 gols em sete jogos e ostenta uma média de mais de três gols por partida. Ainda assim, a goleada não refletiu o que foi o confronto. As palestrinas saíram na frente cedo e mereceram a vitória, mas o Real Brasília não se intimidou, criou chances de gol e ainda teve um lance polêmico aos 20 minutos, que gerou muita reclamação por uma expulsão da goleira palmeirense Taty Amaro — ela recebeu o cartão amarelo.

Na oitava rodada, o Palmeiras faz o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, no domingo, às 18h. No dia seguinte, as Leoas do Planalto receberão o Flamengo, no estádio Defelê, na Vila Planalto. O Minas Brasília abrirá a rodada amanhã contra contra o Botafogo, às 15h, no Rio.