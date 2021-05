CB Correio Braziliense

Criado em 2004, o Bolsa Atleta atinge, em 2021, a maior marca da história do programa, com 7.197 atletas no edital 2020/21. A relação dos aprovados foi publicada no Diário Oficial da União de ontem. É o maior número de beneficiados de modalidades olímpicas e paralímpicas em uma única lista. O investimento anual estimado é de R$ 97,6 milhões. Há outros 274 contemplados na categoria Pódio.