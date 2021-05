Paradinhas

CB Correio Braziliense

» PALMEIRAS

Dono da melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores, o Palmeiras visita o Bragantino, hoje, às 19h30, na luta por vaga, em jogo único, para a semifinal. Se passar de fase, o atual campeão estadual enfrentará o arquirrival Corinthians.

» SÃO PAULO

Depois de poupar os titulares na Libertadores, o São Paulo vai ao ataque, hoje, às 21h30, contra a Ferroviária, no Morumbi, por uma vaga à semifinal. O time que sobreviver duelará na semi com o Mirassol, algoz do Guarani.

» CORINTHIANS

O Corinthians está eliminado da Sul-Americana. Ontem, o alvivegro foi atropelado pelo Peñarol, no Uruguai, por 4 x 0, e não tem mais chances de classificação. Os gols foram de Álvarez Martínez, três vezes, e Canobbio.

» GRÊMIO

O Grêmio segue com 100% de aproveitamento no Grupo H da Copa Sul-Americana. Ontem, o tricolor venceu o Lanús por 3 x 1, na Arena, em Porto Alegre, com gols de Ferreira (2) e Matheus Henrique. Burdisso descontou.

» BAHIA

O Bahia deu passo importante na briga por vaga ao mata-mata ao vencer o Guabirá da Bolívia por 1 x 0, fora de casa, e lidera o Grupo B com oito pontos. O time briga com o Independiente pelo único passaporte ao mata-mata.

» SELEÇÃO

O técnico Tite anunciará, hoje, às 11h, os convocados para duas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar-2022 contra o Equador (Beira-Rio) e Paraguai (Assunção), em 4 e 8 de junho, respectivamente.