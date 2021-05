CB Correio Braziliense

A brasiliense Vivi Araújo entra no octógono do UFC hoje, a partir das 19h30, contra a americana Katlyn Chookagian, em busca da terceira vitória seguida na organização e um lugar no Top 5 no peso-mosca. Vivi é a sétima da categoria e chega à luta após vitórias sobre as americanas Roxane Modafferi e Montana De La Rosa. A adversária é vice-líder no ranking. Os canais Combate e Combate Play anunciam a transmissão.