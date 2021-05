Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Fórmula 1

Duas semanas após incluir o GP da Turquia no calendário, para substituir o GP do Canadá, a Fórmula 1 removeu a corrida turca da temporada 2021 e colocou no lugar mais uma na Áustria por causa da pandemia do novo coronavírus.

» Tóquio-2020

A pressão pelo cancelamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, adiados em um ano por causa da pandemia, aumenta. O governo recebeu requerimento com 350 mil mil assinaturas pela não realização do megaevento esportivo.

» Vacinação

O Brasil começou a vacinar, ontem, no Centro de Capacitação Física do Exército, no Rio, atletas que disputarão os Jogos de Tóquio, no Japão, entre julho e agosto. Ao todo, segundo o Comitê Olímpico do Brasil (COB), 1.800 profissionais serão imunizados.

» Minas Brasília

Embalado pela vitória contra a Ferroviária na quarta-feira, o Minas Brasília volta a campo, hoje, às 15h, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos (RJ), pela sétima rodada do Brasileirão feminino. As Minas deixaram o Z-4 e ocupam o 12º lugar.

» Botafogo

O elenco do Botafogo passará por mudanças para a Série B. A primeira delas será a saída de Luiz Otávio. O empréstimo do volante cedido pela Tombense não será renovado ele deixará o time alvinegro no fim do mês. O vínculo expira em 31 de maio.

» Vasco

O Vasco teve cancelado seu Ato Trabalhista — programa criado para o reparcelamento de dívidas. O clube descumpriu pagamento de salário em dia, de verbas rescisórias dentro do prazo e recolhimento do FGTS. Apesar

da exclusão, cabe recurso.