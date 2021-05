Lista de Tite tem novidades

CB Correio Braziliense

Com a volta de dois jogadores do Flamengo, o atacante Gabriel e o meia Everton Ribeiro, e do lateral-direito Daniel Alves, do São Paulo, e a presença inédita do zagueiro Lucas Veríssimo, ex-Santos e atualmente no Benfica, o técnico Tite convocou, ontem, a Seleção brasileira para as partidas de junho contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar- 2022.

São 24 jogadores na lista divulgada para a volta do time nacional a campo depois de mais de seis meses. O último jogo do Brasil foi a vitória por 2 x 0 sobre o Uruguai, em Montevidéu, pelas Eliminatórias, no dia 17 de novembro de 2020. Por conta da pandemia da covid-19, a Fifa e a Conmebol optaram por cancelar a quinta e a sexta rodadas, que estavam previstas para o mês de março. Agora, com essa retomada, Tite tem a missão de preparar a equipe para os confrontos do dia 4 de junho contra o Equador, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e depois, no dia 8, para encarar o Paraguai, em Assunção.

Esses serão os últimos confrontos antes da disputa da Copa América. O torneio será disputado de 13 de junho e 11 de julho, na Argentina e na Colômbia.

A relação conta com 24 atletas para contemplar a presença do meia Douglas Luiz, do Aston Villa, da Inglaterra, que está suspenso contra o Equador por ter recebido o segundo cartão amarelo contra o Uruguai e só enfrentará o Paraguai. Segundo jogador mais vezes convocado por Tite, o meia Philippe Coutinho é desfalque confirmado. O jogador do Barcelona passou por nova cirurgia e não participará nem mesmo da Copa América.

O Brasil é o líder isolado das Eliminatórias, com 12 pontos e 100% de aproveitamento até aqui: quatro vitórias em quatro rodadas — contra Bolívia (5 x 0), Peru (4 x 2), Venezuela (1 x 0) e Uruguai (2 x 0).

A lista divulgada ontem é válida apenas para os dois jogos das Eliminatórias. O Brasil terá até 10 de junho para enviar a relação de convocados para a Copa América. O anúncio para o público, porém, será feito um dia antes. O ex-jogador Clodoaldo será o chefe de delegação nestas partidas contra Equador e Paraguai.

Paralelamente, o técnico André Jardine convocou 23 jogadores para a Seleção olímpica. O grupo de candidatos a figurar na lista para os Jogos de Tóquio terá um período de treinamentos sob a batuta do comandante.



Principal

» Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

» Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid)

» Zagueiros: Eder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea)

» Volantes: Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Fabinho (Liverpool) e Fred (Manchester United)

» Meias: Everton Ribeiro (Flamengo), Lucas Paquetá (Lyon),

» Atacantes: Everton Cebolinha (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool), Gabiel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton) e Vinicius Junior (Real Madrid)



Olímpica

» Goleiros: Cleiton (Bragantino), Breno (Grêmio), Brazão (Real Oviedo)

» Laterais: Gabriel Menino (Palmeiras), Emerson (Betis), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Abner (Athletico-PR)

» Zagueiros: Gabriel Magalhães (Arsenal), Luiz Felipe (Lazio), Ibañez (Roma) e Nino (Fluminense)

» Meias: Bruno Guimarães (Lyon), Matheus Henrique (Grêmio), Liziero (São Paulo) e Gerson (Flamengo)

» Meias: Reinier (Borussia Dortmund) e Claudinho (Bragantino)

» Atacantes: Antony (Ajax), Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Evanílson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal) e Rodrygo (Real Madrid)