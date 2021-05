Palmeiras vai à semi

CB Correio Braziliense

(crédito: Cesar Greco/Agencia Palmeiras)

O Palmeiras está na semifinal do Campeonato Paulista. Garantiu a classificação ontem, ao vencer o Bragantino por 1 x 0, em Bragança Paulista. Novamente com uma escalação formada basicamente por jogadores reservas, com a colocação de alguns titulares na etapa final, o atual campeão se impôs e venceu com méritos. Na semifinal, o alviverde terá pela frente o arquirrival Corinthians, em jogo único na Neo Química Arena.

Abel Ferreira preparou algumas alternativas táticas interessantes. Mayke, por exemplo, atuou como um dos três zagueiros, mas muitas vezes marcava como um lateral. Lucas Lima foi posicionado como ala direito, mas basicamente com funções ofensivas e liberdade de movimentação. Maurício Barbieri também mostrou suas alternativas: três zagueiros, quatro jogadores no meio de campo e três no ataque.

As duas equipes também mostraram uma característica comum: a pressão na marcação desde a saída de bola do adversário. A forte marcação do Braga, também em seu campo de defesa, dificultava uma das jogadas preferidas do Palmeiras: o contra-ataque.

O gol da vitória saiu aos 32 do segundo tempo. Em cobrança rápida de falta ainda no campo do Palmeiras, Luiz Adriano lançou Scarpa, que invadiu e acertou o travessão após a bola tocar no goleiro Cleiton; no rebote, Rony mergulhou e marcou de cabeça.