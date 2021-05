Noite de balada no Maracanã

MN Maíra Nunes

(crédito: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

Há dois anos, o Flamengo vem colecionando títulos em larga escala. Atual bi brasileiro e campeão da Libertadores de 2019, o clube também quer emendar o tricampeonato estadual. Para isso, vai encarar o Fluminense, time do carioca que mais tira o rubro-negro da zona de conforto. É a terceira vez que o Fla-Flu decidirá o título em cinco anos. O primeiro dos dois duelos é hoje, às 21h05, no Maracanã. O jogo de volta será no próximo sábado.

A ausência de público no estádio, devido à pandemia, a final reúne temperos que prometem deixá-la eletrizante. Um deles é o possível duelo de artilheiros entre Gabribel Barbosa e Fred.

Aos 37 anos, Fred vive uma das melhores temporadas com o Fluminense. São nove gols em nove jogos. Na Libertadores, está na briga pela artilharia, com quatro gols. É responsável por 66,7% das bolas na rede do time. Em números, o centroavante só foi mais efetivo na competição continental em 2017, quando marcou seis gols em sete partidas pelo Atlético-MG.

A maratona de jogos deixa a dúvida sobre a disponibilidade do veterano hoje á noite. Na quarta-feira, o jogador marcou o 22º gol dele na Libertadores e ajudou o Flu na vitória por 2 x 1 sobre o Santa Fé.

Se o Flu tem Fred para chamar de ídolo desde a primeira passagem do atacante pelo clube, de 2009 a 2016, o Flamengo conta com um xodó com faro de gol desde 2019. Maior artilheiro do clube da Gávea no século, Gabriel Barbosa chegou ao 17º gol pelo time na Libertadores no empate com o Unión La Calera, por 2 x 2, superando Zico. Nesta temporada, soma 12 gols em 11 jogos.

Não à toa, os dois finalistas estão em alta na maior competição da América. O Flamengo é líder do Grupo G, com 10 pontos (três viórias e um empate). No D, o Fluminense assume o topo da classificação, com 8 pontos — duas vitórias e dois empates. Fred e Gabigol devem fazer um duelo à parte, mas a final pode contar com até cinco jogadores da Seleção Brasileira em campo.

Os rubro-negros Gabigol e Everton Ribeiro estão na última convocação do técnico Tite para a as Eliminatórias da Copa do do Qatar-2022. Os também flamenguistas Pedro e Gerson serão parceiros de Nino, zagueiro tricolor, na Seleção olímpica em um período de treinos para os Jogos de Tóquio. Pelo potencial de revelar talentos, os dois clubes ainda serão representados muitas vezes com a amarelinha.

Tite também convocou Lucas Paquetá (Lyon) e Vini Jr (Real Madrid), crias do Flamengo. Por outro lado, o próprio elenco comandado por Rogério Ceni conta com jogadores formados no Fluminense, como Pedro e Gerson.

Mas Gabriel Teixeira, de 20 anos, e Kayky, de 17, são a prova de que a fonte tricolor de formar craque segue ativa. O mais novo tem tanto potencial para desequilibrar um clássico que até foi vendido ao City Group, proprietário do inglês Manchester City e de outros clubes pelo mundo da bola, por cerca de R$ 66 milhões.

Outro jogador que está na mira de clube europeu é Gerson. Segundo o portal GE, O clube carioca receberu oferta de R$ 160 milhões do Olympique de Marselha, da França, time comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli. A proposta inclui aditivos por metas. A diretoria avalia a oferta. Gerson está liberado para reforçar o Flamengo na partida de hoje, assim como o zagueiro Rodrigo Caio.