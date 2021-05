São Paulo goleia e avança

CB Correio Braziliense

O São Paulo passou com autoridade para as semifinais do Campeonato Paulista. Dono da melhor campanha da fase de grupos, o tricolor paulista despachou a Ferroviária, por 4 x 2, ontem, no Morumbi, e garantiu um lugar entre os quatro melhores times da temporada do Estadual. Agora, o time medirá forças com o Mirassol por um lugar na decisão, amanhã, 20h30.

Exibindo um vasto repertório ofensivo, o time do técnico Hernan Crespo abriu o placar aos 28 minutos com Gabriel Sara. O segundo veio cinco minutos depois com Lizeiro aproveitando contra-ataque em velocidade. Em um raro lance no ataque, a Ferroviária conseguiu descontar com Renato Cajá, aos 42.

Ligado, o São Paulo não deu chance para o rival sonhar com o empate e ampliou aos oito minutos do segundo tempo com Igor Vinícius. Com 19 jogados, Pablo recebeu de Benítez e marcou o quarto. Um dos melhore sno jogo, o argentino distribuiu três assistências para os companheiros. Aos 37, Bruno Mezenga — artilheiro do Paulistão com nove gols marcados — recebeu por trás da marcação tricolor e diminiu.