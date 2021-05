Dérbi põe estrelas em xeque

CB Correio Braziliense

Se há alguma dúvida sobre a guinada de Luan e Rony com as camisas do Corinthians e do Palmeiras, respectivamente, ela poderá ser resolvida hoje, às 16h, na Neo Química Arena, no jogo único válido pela semifinal do Campeonato Paulista. Responsável direito pela ressurreição alviverde no Estadual ao vencer o Novorizontino na última rodada da primeira fase e beneficiar o rival, o Timão tem a chance de cobrar pedágio para o acesso à final contra São Paulo ou Mirassol.



Depois de uma pequena troca de farpas com o técnico Vágner Mancini, via imprensa, Luan dá pinta de que deseja voltar a ser aquele jogador eleito Rei da América em 2017. À época, levou o Grêmio ao tricampeonato da Libertadores. Voltou a ser titular e decisivo: fez três gols nas últimas três exibições. Balançou a rede no clássico contra o São Paulo e duas vezes no triunfo contra o Sport Huancayo pela Sul-Americana.



O mundo deu voltas e o emprego de Mancini depende muito do desempenho do jogador mais caro do elenco. A goleada sofrida contra o Peñarol no meio da semana, por 4 x 0, foi a pior da história do Timão em competições internacionais. Consequentemente, o emprego do treinador está por um triz. Uma possível eliminação hoje pode ser a pá de cal na passagem de Mancini pelo time.



Do outro lado, Rony passou de coadjuvante a protagonista do Palmeiras neste início de temporada. Decisivo, contabiliza seis gols nesta temporada — cinco deles em competições internacionais: quatro na Libertadores e um na Recopa Sul-Americana.



O atual campeão paulista chegou à semifinal por causa dele, autor do gol da vitória sobre o Bragantino, na sexta-feira. Ele também é o responsável pelo sucesso alviverde na Libertadores. O time é o único entre os 32 candidatos ao título continental com 100% de aproveitamento.