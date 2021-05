Atlético testa favoritismo contra o traiçoeiro América

RD ROGER DIAS

Belo Horizonte — Únicos representantes de Minas na Série A do Brasileiro, América e Atlético fazem jus ao estilo de jogo ofensivo demonstrado nos primeiros meses de 2021 e começam a medir forças hoje, às 16h, no Independência, na decisão do Campeonato Mineiro. O confronto será uma espécie de tira-teima das equipes que chamaram a atenção de todo o país na última temporada pelo futebol bonito, devido à alta capacidade de construção no ataque e domínio da posse de bola.



Na quarta decisão entre os rivais no século 21, a vantagem até o momento é do lado alviverde, que conquistou seus últimos títulos (2001 e 2016) em cima do Galo. O alvinegro venceu a disputa com o Coelho em 2012, de forma invicta, no primeiro ano em que o novo Independência recebeu a finalíssima da competição.



Em 2021, a promessa é de equilíbrio nos dois jogos, já que ambos vêm embalados por boas atuações recentes. No caso do América, a maior motivação é justamente o bom futebol apresentado nos dois confrontos das semifinais diante do Cruzeiro, com triunfos por 2 x 1, no Mineirão, e 3 x 1, no próprio Independência, que se somaram à campanha convincente na fase inicial da competição.



O Atlético ganhou crédito após atuações de destaque na Libertadores, culminando na classificação antecipada à segunda fase com a vitória por 3 x 1 sobre o América de Cali, na Colômbia.

A tendência é que Lisca mande para o jogo a base usada nos últimos confrontos. A única dúvida é entre o velocista Ademir ou Bruno Nazário no ataque.



Mesmo com a intenção de colocar um time mais forte possível na decisão, Cuca admite que o América estará mais inteiro na partida desta tarde: “A nossa preparação para o jogo não é a ideal como foi a do América. Acho que o favoritismo já cai, se nivela”, pondera o treinador do Atlético.