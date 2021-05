Empate muito faltoso

CB Correio Braziliense

A decisão do Campeonato Carioca começou com equilíbrio à altura do charmoso clássico Fla-Flu. O primeiro round da final, com nove cartões amarelos, terminou 1 x 1, ontem, no Maracanã. Gabigol abriu o placar para o time rubro-negro, mas o uruguaio Abel Hernández, que substituiu Fred na etapa final, usou a cabeça para impedir a derrota tricolor. Quem vencer leva a taça na volta. Outra igualdade no próximo sábado, às 21h, novamente na arena carioca, forçará decisão por pênaltis.



No tira-teima entre dois camisas 9 em excelente fase Gabigol saiu na frente. O ídolo rubro-negro converteu mais uma cobrança de pênalti com categoria, deslocou o goleiro Marcos Felipe e decretou a vitória. Foi o 13º gol dele em 12 partidas na temporada, o sexto no Campeonato Carioca.



A infração aconteceu aos 15 minutos do primeiro tempo. Com proposta do Olympique de Marselha para deixar o Flamengo, o volante Gerson sofreu pisão em uma ação ofensiva rubro-negra. Confuso, o árbitro apontou falta. No entanto, foi corrigido pelo VAR, recuou e deu pênalti. Gabigol bateu com a perfeição de sempre e abriu o placar.



O Flamengo tinha mais posse de bola, continuou com ela nos pés, mas tomou alguns sustos do Fluminense. Em um deles, o menino Kayky quase empatou numa finalização de canhota. A resposta rubro-negra foi dada pelo meia Arrascaeta em duas finalizações perigosas. Gabigol também desperdiçou oportunidade antes do intervalo.



O panorama da partida continuou o mesmo no segundo tempo. O Flamengo mantinha a posse de bola, algumas vezes recuava à espera do contra-ataque, mas mantinha o domínio. Marcos Felipe fechou o gol para Arrascaeta. O Flu investia nas bolas aéreas. Egídio alçou a bola na área, Luiz Henrique desviou e Abel Hernández empatou o jogo com direito a suspense do VAR.



Antes do duelo de volta, os dois times jogam pela Libertadores. O Fla reberá a LDU na quarta-feira, às 21h, no Maracanã. O Flu jogará na véspera, também no Rio, às 21h30, contra o Junior Barraqnuilla.