Entre a cruz e a espada

CB Correio Braziliense

Com sobras, o Palmeiras passou pelo Corinthians por 2 x 0, gols de Victor Luis e Luiz Adriano, e está na final do Paulistão. Mesmo jogando na Neo Química Arena, o time alviverde jogou melhor e desperdiçou algumas chances. Jogando com os titulares, o time visitante controlou a partida e construiu sua vantagem com Victor Luis e Luiz Adriano. O Corinthians desperdiçou um pênalti com Luan. Depois da partida, a diretoria alvinegra anunciou a demissão do técnico Vágner Mancini depois de duas derrotas consecutivas. Antes, o Peñarol havia goleado por 4 x 0 pela Copa Sul-Americana — a pior derrota internacional do time.



Depois de uma campanha irregular na primeira fase, quando teve calendário apertado por causa dos compromissos por Recopa Sul-Americana, Supercopa, Paulistão e Libertadores, o Palmeiras embalou e chegou à final em um momento de ascensão. São sete vitórias consecutivas (Santo André, Defensa y Justicia, Santos, Ponte Preta e Independiente del Valle, Bragantino, Corinthians). É a melhor marca da era Abel Ferreira. Nesta temporada, o Palmeiras não foi derrotado atuando fora de casa (nove vitórias e três empates).

Diante do arquirrival, o Palmeiras também mostra supremacia. O time não perdeu nos últimos quatro clássicos em Itaquera (dois empates e duas vitórias). É o visitante com mais triunfos no estádio (cinco). Portanto, é o visitante mais indigesto na Neo Química Arena. A última derrota do time alviverde foi em 22 de julho do ano passado, na primeira fase do Estadual.



Depois da partida, o Corinthians anunciou imediatamente a queda de Vágner Mancini. O técnico Vagner Mancini não é mais técnico do Corinthians. Ele foi demitido neste domingo depois da derrota para o Palmeiras, na Neo Química Arena, por 2 a 0, na semifinal do Campeonato Paulista. “O futebol nos obriga a fazer mudanças. Entendemos que o Corinthians precisa seguir e mudar sua comissão técnica. Nos próximos dias, vamos conversar com toda a diretoria e anunciar o novo treinador”, afirmou Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.



Mancini vinha sendo pressionado após a goleada por 4 x 0 sofrida para o Peñarol, na última quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. Mesmo com dois jogos na fase de grupos pela frente, o Corinthians já não tem mais chances de classificação. Além disso, a maneira como o time foi derrotado pelo Palmeiras — a equipe foi dominada em casa e criou poucas chances de gol — foi determinante para a saída.



A principal torcida uniformizada do Corinthians realizou protesto na saída da Neo Química Arena no início da noite de ontem. O protesto chegou a impedir a saída dos ônibus das duas delegações. Além do protesto, a pressão estava intensa também nas redes sociais.



Desde outubro de 2020 no Corinthians, o treinador comandou a equipe em 45 jogos, com 20 vitórias, 13 empates e 11 derrotas, aproveitamento de 54%.



Enquanto isso, no Palmeiras, João Martins, auxiliar de Abel Ferreira no Palmeiras, afirmou que a vitória sobre o Corinthians foi o resultado da estratégia de ataque, com Rony e Luiz Adriano. O camisa 10 marcou o segundo gol da vitória com assistência do camisa 7.

“O Luiz liga muito bem o jogo, é muito forte dando o apoio frontal, apoia a equipe quando não tem linha de passe, quando precisa de uma bola mais longa. E o Rony aproveita o passe nas costas do adversário”, elogiou. O elenco ficará mais forte. Dudu será reapresentado nesta semana.