No Defelê, Real Brasília sai na frente, mas cede empate para o Flamengo

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Júlio César Silva/Real Brasília)

Na briga por posições na zona de classificação do Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, o Real Brasília, 8º colocado no início da rodada, recebeu o Flamengo, 9º na tabela, em confronto válido pela 8ª rodada da competição nacional. No estádio Defelê, na Vila Planalto, as duas equipes perderam boas chances no decorrer dos 90 minutos e empataram, por 1 x 1.

Nos primeiros 45 minutos, o Flamengo teve as melhores chances. Porém, aos 23 minutos, foram as donas da casa que inauguraram o placar. A centroavante Gadu mostrou presença de área e, de frente para o gol, não desperdiçou. A resposta da equipe carioca veio dez minutos depois, em cobrança de falta. Sorriso colocou a bola na área, a goleira Flávia Guedes saiu mal e a defensora Cida deixou tudo igual no Defelê. Diferentemente da etapa inicial, o segundo tempo foi mais truncado, mas com boas chances para ambas as equipes. Contudo, o equilíbrio prevaleceu. E, assim, tanto Real Brasília quanto Flamengo somam um ponto cada.

Real Brasília aproveita a chance e abre vantagem

Por jogar em casa, o Real Brasília aproveitou os primeiros minutos de jogo para pressionar a equipe do Flamengo. No entanto, a primeira grande chance da partida veio por parte das cariocas. A jogada começou após erro na saída de bola das brasilienses. Ana Carla recebeu, dominou e arriscou um chute perigoso de fora da área, mas acabou saindo pela linha de fundo.

Aos oito, pelo lado direito, o Flamengo colocou a bola na área, buscando Dani Ortolan, mas Raquel afastou bem o perigo. Aos 11, o Real Brasília teve uma boa oportunidade em cobrança de escanteio. Porém, a defesa flamenguista estava atenta. Na sequência, Rafa Barros puxou um ótimo contra-ataque, tocou para Flávia, que avançava pelo lado esquerdo, mas em posição de impedimento.

Apesar da maior posse de bola e melhores chances na primeira etapa, aos 23 minutos, foi o Real Brasília que abriu o placar no Defelê. A jogada do gol começou com Camila Pini, que deu um balão para a entrada da área. Daniele Silva dominou, ganhou da marcação e passou para a centroavante Gadu, de frente para o gol, finalizar no canto direito da goleira Kaká. A resposta da equipe rubro-negra veio aos 33 minutos, em jogada de bola parada. Sorriso cobrou falta pelo lado esquerdo e a goleira Flávia Guedes saiu mal. Cida aproveitou a falha, dominou e colocou no fundo das redes, deixando tudo igual na Vila Planalto.

Com o empate no placar, o jogo deu uma esfriada devido alguns atendimentos médicos que paralisaram a partida. Contudo, nos acréscimos, Real Brasília e Flamengo deram um gás em busca do segundo gol. A chance das brasilienses partiu dos pés de Dani Silva, que finalizou fraco de fora da área. A equipe do Rio de Janeiro respondeu em jogada pela esquerda com Ana Carla. A meia cruzou rasteiro para Dani Ortolan. Porém, de dentro da pequena área, a atacante finalizou mal e para fora.

Equipes buscam o segundo gol, mas empate prevalece

A primeira boa jogada no segundo tempo partiu do Real Brasília. Camila Pini dominou e avançou em velocidade no meio de campo, passou para Marcela, que tentou colocar na área, mas não contava com o desvio flamenguista. Aos sete, mais uma vez em jogada de bola parada com Sorriso, o Flamengo tentou levar perigo, mas a defesa das Leoas estava bem posicionada.

Aos dez, após cobrança de escanteio, o Flamengo chegou novamente com perigo. A bola veio quente, a goleira Stefane se desequilibrou e soltou. A redonda ficou viva na pequena área, mas o Real suportou a pressão. Três minutos depois, Marcela recebeu um bom lançamento, avançou em direção à grande área, mas foi flagrada em posição de impedimento. As rubro-negras responderam aos 16, quando Rafa Barros dominou pela direita e arriscou um chute cruzado, que saiu pela linha de fundo.

Após alguns momentos de pouco brilho, aos 28 minutos, o Real Brasília voltou a assustar a defesa do Flamengo. Bruna Natieli avançou pela esquerda, tentou um cruzamento perigoso para Gadu, mas Stella afastou no momento exato. No minuto seguinte, uma nova chance para as brasilienses. Em cobrança de escanteio batido pela própria Bruna Natieli, a camisa nove do Real e autora do gol da equipe na partida, subiu mais do que todo mundo, mas cabeceou para fora.

Beirando os 40 minutos, Pitty cobrou falta de fora da área, a defesa do Flamengo afastou e, no rebote, Andressa Anjos chutou forte de fora da área, mas a bola saiu pela linha de fundo. No minuto seguinte, Rafa Barros recebeu na entrada da área e arriscou um chute rasteiro, que passou tirando tinta da trave direita da goleira Stefane. Apesar das últimas tentativas de chegar ao segundo gol, o equilíbrio entre os dois times prevaleceu e o 1 x 1 foi o placar do confronto.

Reflexo na tabela

Com o empate, o Real Brasília foi a 12 pontos, ocupando a 7ª colocação, permanecendo na zona de classificação à fase seguinte. O Flamengo está com dez pontos, na 9ª colocação do Brasileirão Feminino. O próximo compromisso das Leoas do Planalto pela competição nacional será no domingo (23/5), quando visita o Corinthians, às 20h, no Parque São Jorge. Enquanto isso, no sábado (22/5), o rubro-negro viaja até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Grêmio, às 15h, no estádio Hélio Dourado.

Ficha técnica

Real Brasília - 1

Flávia Guedes (Stefane); Raquel (Eliane), Isabela Melo, Jamille (Petra) e Bruna Natieli; Margareth (Pitty), Camila Pini e Andressa Anjos (Janety); Daniele Silva, Marcela e Gadu. Técnico: Adilson Galdino

Gols: Gadu

Flamengo - 1

Kaká; Raquel, Stella, Cida e Sorriso; Kaylane (Carlinha), Dedê (Bruna Rosa) e Ana Carla; Rafa Barros, Dani Ortolan (Jayanne) e Flávia (Maria Peck). Técnico: Celso Silva

Gols: Cida

Estádio: Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê)

Público e renda: portões fechados

Árbitro: Marcello Rudá

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz