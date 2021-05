Por presença de público, Fla x Flu decisivo pode vir para Brasília

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

Motivado por uma possível presença de público, a partida decisiva entre Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Carioca, pode sair do Maracanã e parar no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. Segundo o jornalista Mauro Cézar Pereira, em coluna assinada no portal Uol, o time rubro-negro articula nos bastidores a transferência da final do estadual, marcada para o próximo sábado (22/5), às 21h05, para a capital federal.

A relação próxima entre o Flamengo e o Governo do Distrito Federal (GDF), mais precisamente com o governador Ibaneis Rocha - fanático torcedor do clube carioca e frequentador assíduo dos jogos do time em Brasília -, seria um dos trunfos da diretoria rubro-negra para contar com parte de seus torcedores na partida. Vale lembrar, o parceiro master do clube, o Banco de Brasília (BRB), também é da capital federal.

No confronto de ida da final, que aconteceu no último sábado (15/2), no Maracanã, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), autorizou a presença de 150 convidados para cada equipe. Porém, só o Flamengo usufruiu da liberação. Segundo o Fluminense, os torcedores tricolores presentes eram convidados da própria FERJ. A artimanha acabou gerando uma multa da Secretaria Municipal de Saúde do estado de cerca de R$ 14 mil.

Na ocasião, Flamengo e Fluminense empataram, por 1 x 1, e deixaram a decisão do Cariocão em aberto. Na partida de volta, um novo empate nos 90 minutos levará a definição do campeão para as penalidades. O rubro-negro luta para conquistar o sexto tricampeonato de sua história. Para o tricolor, a partida vale sair de uma fila de nove anos sem vencer o torneio estadual.

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz