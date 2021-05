Confira o placar e a lista de transmissões dos jogos de futebol desta terça (18/5)

CB Correio Braziliense

Confira o placar e a programação esportiva desta terça-feira (18/5). Aqui, você confere ainda os resultados de segunda-feira (17/5), a agenda de jogos e onde assistir as partidas na televisão.

Competições de hoje

Brasileirão Feminino

Real Brasília 1 x 1 Flamengo

Internacional 1 x 1 Avaí/Kindermann

Corinthians 3 x 2 Grêmio

Campeonato Paulista - Troféu do Interior

Novorizontino 4 x 0 Ituano

Campeonato Italiano

Hellas Verona 2 x 2 Bologna



Campeonato Cearense

Ceará 5 x 2 Atlético-CE

Fortaleza 6 x 0 Icasa

Pacajus 1 x 2 Ferroviário

Caucaia 3 x 2 Crato

Campeonato Paranaense

Azuriz 1 x 0 Operário-PR

Londrina 1 x 1 Cianorte

Maringá 1 x 2 Cascavel

Campeonato Pernambucano

Retrô 0 x 1 Sete de Setembro-PE

Central 0 x 2 Vitória-PE

Campeonato Sul-Mato-Grossense

Aquidauanense 0 x 0 Dourados

Costa Rica-MS 3 x 0 Operário-MS

Terça-feira (18/5)

Libertadores

Nacional-URU x Universidad Católica

Palmeiras x Defensa y Justicia

The Strongest x Santos

São Paulo x Racing

Universitario x Independiente del Valle

Fluminense x Barranquilla

Copa Sul-Americana

Independiente x Bahia

River Plate-PAR X Peñarol

Talleres x Bragantino

Campeonato Inglês

Manchester United x Fulham

Southampton x Leeds United

Brighton x Manchester City

Chelsea x Leicester

Campeonato Italiano

Lazio x Torino

Campeonato Paraibano

Treze x Perilima

Campeonato Roraimense

Atlético Roraima x Náutico-RR

GAS x Rio Negro-RR

Na TV

11h - Campeonato Paulista: Série A2 - Red Bull Brasil x Rio Claro; SporTV 2

14h - Campeonato Inglês: Manchester United x Fulham; Fox Sports

14h - Campeonato Inglês: Southampton x Leeds United; ESPN 2

14h45 - Copa da Turquia: Besiktas x Antalyaspor (final); ESPN

15h - Campeonato Inglês: Brighton x Manchester City; ESPN Brasil

16h15 - Campeonato Inglês: Chelsea x Leicester City; Fox Sports

19h15 - Copa Libertadores: The Strongest x Santos; Fox Sports

19h15 - Copa Libertadores: Palmeiras x Defensa y Justicia; Conmebol TV

19h30 - NBA: Indiana Pacers x Charlotte Hornets; SporTV 2

20h - Surfe: Circuito Mundial - etapa de Rottnest Island (Austrália); ESPN 2

20h30 - Hóquei no Gelo: NHL - New York Islanders x Pittsburgh Penguins; ESPN

21h - Beisebol: MLB - New York Yankees x Texas Rangers; ESPN 2

21h30 - Copa Libertadores: Fluminense x Junior; Fox Sports

21h30 - Copa Libertadores: Universitario x Independiente del Valle; Fox Sports 2

21h30 - Copa Libertadores: São Paulo x Racing; SBT e Conmebol TV

22h - NBA: Boston Celtics x Washington Wizards; SporTV 2

