Contas decisivas

A fase de grupos da Libertadores está, oficialmente, no estágio onde os clubes envolvidos na disputa entram no gramado com a bola no pé e a calculadora na mão. Realizada em apenas 37 dias corridos, a etapa do principal torneio da América do Sul se aproxima dos encaminhamentos finais da briga pelas 16 vagas nas oitavas. Após quatro rodadas — a quinta começa, hoje, com quatro brasileiros em campo —, os representantes do Brasil fazem contas para colocar na ponta do lápis os pontos necessários para ir às oitavas.

Com sete times na fase de grupos, o Brasil tem dois com o passaporte carimbado para o mata-mata. Único clube com 100% de aproveitamento em toda a competição, o Palmeiras não teve trabalho para confirmar a classificação no grupo A. Às 19h15, o alviverde faz jogo protocolar contra o Defensa y Justícia. Líder da chave H, o Atlético-MG pega o Cerro Porteño, amanhã, às 21h, no Paraguai, com o pensamento voltado para a sequência da Libertadores.

A lista de brasileiros vivos na disputa pela taça pode aumentar consideravelmente nesta rodada. Três deles dependem das próprias forças para se classificarem às oitavas de final. Enfrentando adversários diretos nos grupos D e G, a dupla carioca Fluminense e Flamengo precisa somar apenas um ponto cada para garantir participação na próxima etapa. O Maracanã receberá o tricolor, hoje, contra o Junior Barranquilla, às 21h30, e o rubro-negro, amanhã, diante da LDU, às 21h. Em situação parecida, o São Paulo precisa de uma vitória, às 21h30, frente ao Racing, no Morumbi.

Se tem quem esteja em situação tranquila, também há aqueles com necessidade de remar mais para não viver a traumática experiência de ser eliminado na fase de grupos. O caso mais complexo é o Santos. Na vice-liderança do grupo C, o Peixe precisa de duas vitórias fora de casa para não correr riscos. A missão começa, às 19h15, contra o The Strongest, na Bolívia. Um tropeço fará o alvinegro depender de outros resultados. Membro da chave B, onde todos têm seis pontos em quatro jogos, o Internacional precisa de quatro para avançar sem riscos. Na quinta-feira, às 21h, o colorado visita o Olimpia, no Paraguai.



Finais entre finais

Seis dos sete representantes brasileiros na fase de grupos da Libertadores vivem a peculiaridade de decidirem os destinos na competição internacional em meio a finais estaduais, aumentando a carga de tensão em um curto período. Finalistas do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense se enfrentam no próximo sábado com tudo em aberto após empate, por 1 x 1, na ida. Com compromissos hoje, o classificado Palmeiras e o São Paulo irão definir o Paulistão com jogos na quinta-feira e no domingo. Ambos, inclusive, jogam, hoje, com reservas.

Cumprindo tabela nas últimas duas rodadas da fase de grupos da Libertadores, o Atlético-MG tem, no domingo, a final do Campeonato Mineiro contra o América-MG. Na primeira partida, os rivais empataram, por 0 x 0. Em desvantagem após perder a partida de ida, por 2 x 1, o Internacional precisa dividir as atenções da partida pela competição nacional com a decisão do Gauchão contra o Grêmio. Entre os brasileiros da fase de grupos, somente o Santos, eliminado na primeira fase do Paulistão, não está envolvido em decisão regional.



Agenda

5ª rodada

Hoje

19h15

Palmeiras x Defensa y Justicia

The Strongest x Santos

21h30

São Paulo x Racing

Fluminense x Junior Barranquilla

Amanhã

21h

Flamengo x LDU

Cerro Porteño x Atlético-MG

Quinta-feira

21h

Olimpia x Internacional

Calculadora na mão…

Palmeiras

Com 100% de aproveitamento , o alviverde está classificado com duas rodadas de antecedência. Nem mesmo a liderança do grupo A está em risco.

Internacional

Membro do grupo mais embolado — onde todos têm chances iguais de avançar —, precisa de quatro pontos contra Olímpia e Always Ready para classificar sem outros resultados.

Santos

O Peixe é o brasileiro em situação mais tensa. Na briga por duas vagas com Barcelona e Boca Juniors, precisa de duas vitórias fora de casa para não depender de outros resultados. Com tropeço, necessitará de combinações.

Fluminense

Líder do grupo, pode carimbar vaga hoje. Para isso, precisa de um ponto contra o Junior Barranquilla. Assim, enfrentará o River pela ponta.

São Paulo

Com três pontos contra o Racing, o tricolor avança hoje. Assim, apenas defenderia a liderança da chave E na última rodada diante do Sporting Cristal, como mandante.

Flamengo

Após perder a chance de carimbar a vaga na última rodada, o rubro-negro depende apenas de si. Um empate com a LDU garante as oitavas. Vitória confirma a ponta do grupo.

Atlético-MG

Com dez pontos somados em quatro partidas, o Galo mineiro foi o segundo brasileiro a garantir vaga antecipada no mata-mata da Libertadores 2021.