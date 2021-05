Busca pelo comandante

CB Correio Braziliense

Sem técnico após demitir Vagner Mancini, o Corinthians trabalha nos bastidores para viabilizar a contratação de um novo profissional e, ontem, fez as primeiras movimentações em direção a possíveis alvos. Alguns nomes sugeridos por conselheiros próximos do presidente Duílio Monteiro Alves foram os de Renato Gaúcho, Mano Menezes, Fábio Carille e Dorival Junior. Ontem, a diretoria fez contatos pelo ex-Grêmio. A primeira reunião para contornar valores pode acontecer hoje. A priori, um treinador estrangeiro não é visto com bons olhos.