Articulação visa final no DF

MP Marcos Paulo Lima

O Governo do Distrito Federal deu aval. A Arena BSB deixou as portas abertas para alugar o Mané Garrincha a custo zero. A articulação nos bastidores para trazer o segundo Fla-Flu da final do Campeonato Carioca para Brasília existe. Foi publicada primeiro no blog do jornalista Mauro Cezar Pereira, no UOL, e confirmada pelo Correio, mas pode esbarrar em duas questões: o regulamento do Estadual e expertise para o controle do acesso do público vacinado ao estádio.

No caso da lei, cabe à Federação do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) apontar brechas para descumprir o texto, que veta finais fora do Estado. Quanto a fiscalização, Ferj e clubes teriam de assumir um plano arriscado para controlar a entrada e a presença da plateia. A reportagem apurou que o plano é reduzir a capacidade máxima do Mané Garrincha de 70 mil torcedores para 17.500. Metade do acesso ficaria com profissionais de saúde vacinados — como pretendia Ibaneis Rocha na decisão da Supercopa do Brasil.

As negociações começaram na manhã de ontem. Ibaneis deu sinal verde para o avanço. A Arena BSB também sinalizou positivamente. A concessionária mostrou preocupação com o controle do acesso, o respeito aos lugares marcados e ao distanciamento na arena. A maior preocupação, porém, diz respeito a falsificações de comprovantes de imunização.

O Flamengo insiste com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, por público, mas no Maracanã. O rubro-negro considera alto o custo da logística. Mesmo que alguém pague por isso, há uma avaliação de que o Fluminense não toparia. Em nota, a Ferj disse que analisa a possibilidade. Porém, fontes consultadas consideram improvável a vinda do jogo para o Mané Garrincha.