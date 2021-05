Paradinhas

CB Correio Braziliense

» SUL-AMERICANA

Em confronto direto pela primeira posição do grupo B da Copa Sul-Amerciana, o Bahia visita o Independiente, às 19h15, na Argentina. Com oito pontos cada, as duas equipes lutam pela vaga única na próxima etapa.

» SUL-AMERICANA II

Outro time brasileiro vivo na luta pela classificação, o Bragantino enfrenta o Talleres, às 21h30, também na Argentina. Com seis pontos, um atrás do líder Emelec, só a vitória interessa à equipe do interior paulista.

» Gerson

Flamengo e Olympique de Marselha intensificam conversas pela venda do volante Gerson e, ontem, voltaram a se reunir. Os valores para concretizar a negociação podem chegar a 30 milhões de euros.

» Talles Magno

Assim como o arquirival, o Vasco também está próximo de concluir a venda de um dos principais jogadores do elenco. O destino do atacante Talles Magno deve ser o New York City, do EUA, por cerca de R$ 52 milhões.

» Vacinação

O Atlético-MG aceitou oferta da Conmebol e a delegação mineira será vacinada contra a covid-19, no Paraguai. A imunização deve acontercer após a partida de amanhã, diante do Cerro Porteño, pela Libertadores.

» BRASILEIRÃO

A CBF segue o processo de internacionalização de marca do Campeonato Brasileiro. Ontem, a entidade anunciou um acordo com a Paramount+ para transmissão dos jogos do torneio nos Estados Unidos.