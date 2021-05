Real Brasília empata com o Fla

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Júlio César Silva/Real Brasília)

Na briga por posições na zona de classificação da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, o Real Brasília recebeu, ontem, o Flamengo pela oitava rodada da competição. No estádio Defelê, na Vila Planalto, as equipes fizeram um confronto equilibrado. O resultado da divisão de ações foi uma igualdade, por 1 x 1.

As Leoas do Planalto aproveitaram os minutos iniciais para pressionar a equipe do Flamengo. No entanto, a primeira grande chance partiu das cariocas. Ana Carla recebeu a bola, dominou e arriscou um chute de fora da área, mas para fora.

Aos 23 minutos, o Real Brasília inaugurou o placar. De frente para o gol, a centroavante Gadu recebeu e não desperdiçou. A resposta do Flamengo veio dez minutos depois. Em cobrança de falta, Sorriso colocou a bola na área, a goleira Flávia Guedes saiu mal e Cida igualou o marcador.

No segundo tempo, o Real Brasília tomou a primeira iniciativar. Camila Pini e Marcela tentaram investidas ofensivas, mas não passaram da defesa flamenguista. Aos dez, após cobrança de escanteio, o Flamengo chegou novamente com perigo. A bola veio quente, a goleira Stefane se desequilibrou e a deixou viva na pequena área, mas as Leoas do Planalto suportaram a pressão e garantiram um ponto a mais na classificação do torneio.

Com o empate, o Real Brasília foi a 12 pontos e ocupa a 7ª colocação, na zona de classificação para as quartas de final do Brasileirão Feminino. O próximo compromisso das Leoas do Planalto pela competição nacional será no domingo, quando a equipe aurianil visita o Corinthians, às 20h, no Parque São Jorge.

