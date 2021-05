Entenda por que o Mané virou "puxadinho" do Maraca

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Reprodução)

Na noite da última segunda-feira (17/5), surgiu a informação de que a Federação de Futebol do Rio (Ferj) e o Flamengo articulavam a vinda da decisão do Campeonato Carioca para o estádio Mané Garrincha, visando uma eventual presença de público. A possibilidade existia, mas foi abortada. O Fla-Flu decisivo do Estadual está mantido no Maracanã por causa de questões políticas e até do gramado da arena mais cara da Copa de 2014.

Quando o assunto envolve os clubes cariocas, Brasília está sempre no centro das atenções. Mas por que a capital do país é um dos puxadinhos da Cidade Maravilhosa? A região é um reduto de torcedores dos quatro grandes do estado. Desde a reforma do Mané Garrincha, em 2013, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco jogam com certa frequência no Distrito Federal. Por sinal, o Glorioso e o Rubro-Negro já festejaram até títulos no estádio.

Reformada para a Copa do Mundo de 2014, a principal praça esportiva da capital federal recebeu o total de 171 partidas. Além do mundial, estão na conta partidas válidas pelo Campeonato Candango, Campeonato Carioca, Primeira Liga, Copa do Brasil, Séries A, B e D do Brasileiro, Copa das Confederações, Amistosos, Torneio Internacional Feminino, Olimpíada 2016, Copa Verde, Libertadores, Sul-americana e Recopa Sul-americana.

Dos 171 embates, 51 envolveram times do Rio de Janeiro. No levantamento do Correio Braziliense estão confrontos da Série A e B do Brasileirão, Campeonato Carioca, da extinta Primeira Liga e da Supercopa do Brasil. Dos 11 duelos entre cariocas na arena brasiliense, 10 foram clássicos envolvendo Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo.

Entre os 10 embates entre os times da capital carioca, o Clássico dos Milhões é, de longe, o que mais foi disputado no novo Mané Garrincha. São seis partidas envolvendo Flamengo e Vasco. O retrospecto do tradicional confronto é favorável ao rubro-negro: duas vitórias e quatro empates. O triunfo mais recente da equipe da Gávea sobre o arquirrival cruzmaltino, em Brasília, foi em 2019, pela 15ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, os comandados do até então treinador Jorge Jesus golearam por 4 x 1, com gols de Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, duas vezes. Pelo lado alvinegro, o tento foi anotado pelo zagueiro Leandro Castán.

O segundo clássico carioca mais disputado no novo Mané Garrincha é justamente o confronto que viria para a capital e decidiria o campeão carioca de 2021. O Fla-Flu desembarcou duas vezes no quadradinho, em confrontos pelo estadual de 2016 e Brasileirão de 2018. Jogando no DF, assim como nos duelos diante do Vasco, o Flamengo também detém vantagem frente ao Fluminense. São duas vitórias, 100% de aproveitamento diante do tricolor. Na última vez em que estiveram frente a frente em Brasília, em 2018, pelo Campeonato Brasileiro, o rubro-negro garantiu os três pontos, ao vencer o rival por 2 x 0, com gols de Felipe Vízeu e Henrique Dourado.

O Clássico Vovô, disputado entre Fluminense e Botafogo, foi disputado apenas uma vez no Mané Garrincha. Na partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014, o time de General Severiano levou a melhor. Com gols de Daniel e Zeballos, a equipe garantiu uma importante vitória na competição nacional.

O tradicional clássico entre Vasco e Fluminense também deu o ar da graça solo brasiliense. O único confronto entre os times no Mané Garrincha aconteceu pelo Campeonato Carioca 2019. No encontro, deu Vasco, pelo placar mínimo, com anotado por Yago Pikachu.

A lista que envolve partidas dos clubes cariocas em Brasília é grande. Porém, não será neste fim de semana que o Mané Garrincha receberá mais um clássico do Rio de Janeiro. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro informou que a decisão do Cariocão 2021 será no Maracanã, conforme previsto. Uma das razões pela desistência da final para a capital federal seria os desafios e desgastes na logística.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima