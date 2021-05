VP VICTOR PARRINI*

O Campeonato Candango 2021 chegou ao fim no último sábado (15/5) e o último ato foi a final entre Brasiliense e Ceilândia. O Jacaré venceu, por 1 x 0, e conquistou o 10º título local de sua história. Agora, é preciso virar a chave, pois a Série D do Campeonato Brasileiro bate à porta. Gama e Brasiliense são os representantes do futebol do Distrito Federal na competição nacional. As datas das estreias e os confrontos estão definidos. No esquenta para o início do torneio, o Correio levantou o atual momento e o desempenho de cada um dos adversários dos candangos na temporada.

Vice-campeão candango em 2020, o Brasiliense inicia a sua caminhada na Série D do Brasileiro pela fase preliminar. Para chegar à fase de grupos, o Jacaré precisará superar o Real Ariquemes, de Rondônia. O adversário da equipe candanga é, também, o atual vice-campeão do Campeonato Rondoniense. Nesta temporada, o Furacão do Vale do Jamari está, mais uma vez, na briga pelo título estadual. A equipe da região norte do Brasil está nas semifinais do torneio. Na campanha até aqui, em sete partidas, são seis vitórias e uma derrota, com 11 gols marcados e apenas um sofrido.

De certa forma, por perder apenas uma partida até o momento, a campanha do Real Ariquemes é semelhante à do Brasiliense. Isso porque o Jacaré terminou a competição local de forma invicta. O primeiro jogo acontece na próxima quarta-feira (26/5), às 16h, no estádio Gentil Valério. O segundo e decisivo embate entre candangos e rondonienses está marcado para 30 de maio, às 15h, no estádio Serejão, em Taguatinga. Caso avance, a equipe amarela entra no grupo A5, que conta com Aparecidense, Goianésia, Jaraguá, Nova Mutum, Porto Velho, União Rondonópolis e o arquirrival Gama.

Diferentemente do rival de Taguatinga, o Gama terá um tempo de preparação um pouco maior. A estreia do alviverde está marcada para 5 de junho, às 16h, diante do Jaraguá, no estádio Amintas de Freitas, em Goiás. O Gavião da Serra não fez uma boa campanha no Campeonato Goiano. Em dez partidas, foram seis derrotas, três empates e apenas uma vitória, o que resultou no rebaixamento da equipe.

Em seu segundo compromisso pela competição nacional, o adversário será a Aparecidense, que chegou às semifinais do Goiano, mas caiu diante do Vila Nova. Na sequência, o Periquito encara o União Rondonópolis, do Mato Grosso. Na atual temporada, a equipe colorada chegou até às quartas de final do estadual e foi eliminada pelo Coritiba na primeira fase da Copa do Brasil.

Também representando o Mato Grosso, o Nova Mutum é mais um adversário do Gama e possivelmente do Brasiliense. A equipe, carinhosamente apelidada por Azulão da Massa, desempenhou bem no estadual, onde terminou na 3ª colocação.

Na luta pela hegemonia local, o Porto Velho é mais um semifinalista do Campeonato Rondoniense no grupo A5. Na campanha até aqui, são quatro vitórias, duas derrotas e um empate. E, fechando a lista dos adversários do Gama, está o Goianésia, que não jogou bem o campeonato de Goiás, caiu na primeira fase, terminando apenas na 5ª colocação do Grupo B. Vale lembrar, na temporada passada, os goianos foram adversários do alviverde candango na segunda fase do torneio. A equipe azul levou a melhor no placar agregado, por 4 x 3, e garantiu a classificação às oitavas da Série D.