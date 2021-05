Falso e verdadeiro

MN Maíra Nunes

Dois brasileiros despontam na artilharia da Libertadores. Gabriel Barbosa chegou ao 17º gol pelo Flamengo na competição, no empate com o Unión La Calera, por 2 x 2, na semana passada. O feito superou a artilharia de Zico. Apenas na atual edição, o camisa 9 balançou seis vezes a rede em quatro jogos e pode ampliar a marca hoje, às 21h, contra a Liga Deportiva Universitaria (LDU), no Maracanã. No mesmo horário, Hulk entrará em campo pelo Atlético-MG, que enfrenta o Cerro Porteño, no estádio General Pablo Rojas (La Olla), em Assunção, no Paraguai. O objetivo do “super-herói” é igualar o concorrente rubro-negro na lista dos goleadores desta edição.

O Flamengo liderado por Gabigol, depende de um empate contra a LDU para garantir vaga às oitavas de final. Mas o atacante não vai querer deixar o gramado sem guardar o dele, ainda mais jogando no Rio. Em caso de vitória sobre os equatorianos, o clube carioca avançará em primeiro no Grupo G. O clube lidera com 10 pontos em quatro jogos. Do outro lado, o adversário está na terceira colocação da chave e precisa vencer para que a classificação para a próxima fase dependa apenas de si.

Foi na final da Libertadores de 2019 que Gabigol viveu o auge da carreira. Do pé do atacante saiu o gol que decretou o bicampeonato do clube na principal competição da América. Quando Rogério Ceni assumiu o Flamengo, no segundo semestre de 2020, enfrentou algumas rusgas com o camisa 9 ao tirá-lo de campo no segundo tempo de várias partidas. Desentendimento que, depois, virou até brincadeira à beira do gramado. Em campo, o resultado foi rever o alto rendimento de Gabigol, em ótimo entrosamento com Bruno Henrique, como referências do poderoso ataque rubro-negro. Tanto que a rodada começou com Gabigol dividindo a artilharia com o colombiano Borja, do Junior Barranquilla, seis gols cada.

No retrovisor

Quem vem colado nessa briga é Hulk, principal reforço do Atlético-MG para a temporada. Após um início difícil de readaptação ao futebol brasileiro, o atacante que defendeu a Seleção na Copa 2014 passou a ser usado por Cuca no papel de centroavante. Na verdade, em uma função de falso nove. Ele marcou duas vezes na goleada por 4 x 0 sobre o Cerro Porteño e chegou a cinco gols nos últimos três jogos.

Uma aposta que não é exatamente original do atual treinador do Galo. Na temporada 2010/2011, Hulk começou a virar sensação na Europa, sob comando do português André Villas-Boas na campanha que rendeu ao Porto o título da Primeira Liga, da Taça de Portugal e da Europa League. Atuando como centroavante, Hulk também colaborou com o Zenit, defendeu a Seleção e, após se entender com Cuca, aparece como trunfo do Galo. Versatilidade aprendida na Europa que promete render bons frutos com o clube mineiro.

Garantido no mata-mata, o Galo é líder do Grupo H, com 10 pontos. Se vencer no Paraguai, a equipe alvinegro assegura a primeira colocação da chave com uma rodada de antecedência. Apesar de estar em uma condição semelhante à do Flamengo, o Galo enfrenta o vice-líder da chave. O Cerro Porteño soma sete pontos e necessida da vitória para garantir matematicamente a classificação às oitavas de final.



São Paulo perde e se complica

Com a cabeça no início da final do Paulistão, quinta-feira, contra o arquirrival Palmeiras, no Allianz Parque, o São Paulo apostou em um time formado por reservas, vacilou, ontem, no Morumbi, e perdeu pela primeira vez nesta edição da Libertadores. O Racing aproveitou a falta de concentração da trupe de Hernán Crespo e venceu por 1 x 0.

Com o resultado, o tricolor perdeu a chance de confirmar vaga antecipada às oitavas de final do torneio continental. Mais do que isso: foi ultrapassado pelo time argentino. O Racing tem 11 pontos contra 8 do tricolor. O Rentistas entrará em campo hoje contra o Sporting Cristal e pode chegar à última rodada dois pontos atrás da equipe paulista.

O gol da vitória do Racing saiu no primeiro tempo. Aos 27 minutos, o zagueiro Novillo foi à área, aproveitou cruzamento de Lovera e cabeceou para decretar o placar final da partida. O detalhe do lance é que Novillo estava totalmente desmarcado na área.

Se o resultado foi péssimo, a volta de Daniel Alves é a grande notícia da partida. Recuperado de lesão, o ala-direito no sistema 3-5-2 de Crespo ganhou ritmo de jogo para o clássico de quinta contra o São Paulo. Ele entrou no lugar de Orejuela e mostrou para o treinador tricolor que pode ser um reforço importante para o primeiro duelo da decisão contra o Palmeiras. Daniel Alves tentará o primeiro título no futebol brasileiro desde a conquista da Copa do Nordeste, em 2002, quando era promessa do Bahia.



Palmeiras derperdiça 100%

Classificado com antecedência no primeiro lugar do Grupo A da Libertadores e muito desgastado pela insana maratona de jogos na temporada, o Palmeiras perdeu quando poderia perder. Ontem, com os reservas e jogadores improvisados fora de suas posições, foi derrotado mais uma vez pelo Defensa y Justicia, a pedra no sapato do time alviverde em jogos no Brasil — 4 x 3 para os argentinos, que fizeram o gol da vitória aos 48 minutos do segundo tempo, em uma partida cheia de erros defensivos do time.

Walter Bou (2), Matíaz Rodríguez e Brian Romero marcaram para o time argentino. Zé Rafael, Willian e Gustavo Scarpa balançaram a rede pelo alviverde. Visivelmente o Palmeiras jogou com a cabeça na decisão do Paulistão contra o São Paulo, que começa quinta-feira, às 22h, no mesmo Allianz Parque.

Santos cai nas alturas

O Santos está em situação bastante complicada na Libertadores. A equipe perdeu por 2 x 1 para o The Strongest, ontem, em La Paz, e permanece estacionada com seis pontos, na segunda colocação do Grupo C. O problema é que o Santos tem um jogo a mais que Boca Juniors e Barcelona de Guayaquil, que se enfrentam na quinta. Dependendo do resultado dessa partida, o time brasileiro pode cair para a terceira colocação e se distanciar da classificação para a próxima fase, restando apenas mais uma rodada. A campanha do Santos na Libertadores até aqui é muito ruim. Em cinco jogos, são três derrotas e apenas duas vitórias. Na semana que vem, o time encara o Barcelona, fora de casa.

Flu tropeça em casa e se enrola

crédito: Buda Mendes/AFP

O Fluminense complicou uma missão que parecia ser tranquila na Libertadores. Ontem, o tricolor carioca recebeu o Junior Barranquilla, no Maracanã, precisando apenas de um empate para garantir a classificação antecipada para as oitavas de final. Porém, em uma noite abaixo da rotação normal, os donos da casa foram surpreendidos pelos colombianos e perderam, por 2 x 1. O resultado embolou, de vez, o grupo D da competição internacional.

Na primeira etapa da partida, o Flu perdeu uma chance incrível com apenas dois minutos. De frente para o gol, Kayky chutou em cima do goleiro. Luiz Henrique e Calegari também desperdiçaram bons momentos. Aos 34, o tricolor foi castigado. Fuentes cruzou pela esquerda na cabeça de Valencia. O centroavante ganhou de Luccas Claro no alto e colocou os colombianos na frente do placar.

O Junior ampliou a vantagem logo na volta do intervalo. Aos quatro, Cetré recebeu no meio e, com bastante espaço, carregou para o meio e chutou com categoria para fazer o segundo dos visitantes. O Fluminense partiu para a pressão. Porém, desorganizado, o tricolor não teve sucesso na maioria das investidas. Somente aos 29, após boa jogada, Abel Hernández encontrou as redes. O gol, porém, foi insuficiente e não gerou uma reação.

Com o tropeço no Maracanã, o tricolor carioca precisará decidir a vida na Libertadores jogando na Argentina. Na próxima terça-feira, às 19h15, o Fluminense pega o River Plate, no Monumental de Nuñez. Extremamente desfalcados pela covid-19 — o time tem 20 baixas provocadas pela doença e precisará, inclusive, improvisar um jogador de linha no gol, hoje, contra o Sante Fé —, os argentinos podem assumir a liderança do grupo ainda nesta rodada.

Decisão no Rio

Antes de pensar na Libertadores, porém, o Fluminense tem uma decisão pela frente. No sábado, o tricolor duela com o Flamengo, no mesmo Maracanã, às 21h05, pela segunda partida da final do Campeonato Carioca. Na ida, os rivais empataram, por 1 x 1. Novo empate provoca pênaltis. Especulado para o Distrito Federal no decorrer da semana pela possibilidade de público, o jogo foi confirmado para o Rio de Janeiro.