Paradinhas

» FUTSAL

Representante do DF na Copa do Brasil, o Brasília Futsal eliminou o Corumbaíba por 4 x 1, ontem, no ginásio do Sesc Ceilândia, duelo de volta pelo mata-mata. A partida de ida havia terminado 1 x 1.

» BAHIA

O tricolor se complicou, ontem, em Avellaneda, ao perder por 1 x 0 para o Independiente pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Os argentinos lideram a chave.

» Atlético-GO

O Atlético-GO tem um duelo decisivo contra o Libertad, hoje, às 19h15, em Goiânia, que pode decidir a única vaga do grupo ao mata-mata. O Libertad tem 9 pontos, contra 8 do Atlético-GO.

» Athletico-PR

O Furacão tem oportunidade de assumir a liderança do Grupo D da Sul-Americana hoje, às 21h30, contra o Melgar, pela quinta rodada. Ambos dividem o primeiro lugar com 9 pontos cada.

» River Plate

O River Plate escalará jogador de linha no gol contra o Santa Fe, hoje, no Monumental de Nuñez, pela Libertadores. O time vive um surto de covid-19, e a Conmebol negou pedido de novas inscrições.

» Seleção

O ex-jogador Xavi, atual técnico do Al Sadd do Catar, recebeu convite da CBF para ser auxiliar de Tite na Seleção Brasileira. Segundo o diário espanhol AS, ele teria recusado a oferta da CBF.