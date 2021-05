VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Giscard Stephanou/Divulgação)

Faltando uma semana para o início da Série D do Campeonato Brasileiro, a TV Brasil, emissora estatal, divulgou uma primeira lista com partidas do torneio nacional que serão transmitidas em rede nacional. Representando o futebol do Distrito Federal na competição, Brasiliense e Gama terão alguns de seus jogos veiculados na TV aberta.

Devido ao vice-campeonato candango do ano passado, o Brasiliense inicia a trajetória na quarta divisão nacional na fase preliminar. A vaga para o grupo A5 será decidida diante do Real Ariquemes, de Rondônia. A primeira partida acontece na próxima quarta-feira (26/5), às 16h, em solo rondoniense. O confronto de volta, em 30 de maio, marcado para o estádio Serejão, é o que abre a temporada de transmissões da TV Brasil na Série D do Brasileiro.

Campeão local em 2019, o Gama está garantido na fase de grupos da competição. A primeira partida do alviverde com transmissão da TV Brasil será diante da Aparecidense, de Goiás. O confronto está marcado para 12 de junho, às 15h, no estádio Mané Garrincha. Antes, o maior campeão do DF tem a estreia agendada para 5 de junho, às 16h, fora de casa. O adversário seria o Jaraguá. Porém, por problemas financeiros, a equipe goiana deve desistir da participação na quarta divisão nacional.

Além da decisão do Brasiliense na fase preliminar e da estreia do Gama em casa, foi divulgado que a uma outra aparição dos candangos em transmissões da TV Brasil, possivelmente, será o clássico verde-amarelo. Para isso, o Jacaré precisa avançar diante do Real Ariquemes. Caso ocorra, a partida estaria agendada para o estádio Serejão, indo ao ar em 3 e 4 julho, em horário a ser definido.

Outra iniciativa implementa em 2020 na Série D que será mantida na próxima temporada é a parceria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com a plataforma de streaming MyCujoo. Assim, pelo meio digital, os torcedores poderão acompanhar todos os jogos do torneio, de forma gratuita, independente da transmissão ou não em TV aberta.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima