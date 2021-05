CB Correio Braziliense

Confira o placar e a programação esportiva desta quinta-feira (20/5). Aqui, você confere ainda os resultados de quarta-feira (19/5), a agenda de jogos e onde assistir as partidas na televisão.

Competições de quarta-feira (19/5)

Libertadores

Vélez Sarsfield 2 x 1 Unión La Calera

Sporting Cristal 2 x 0 Rentistas

River Plate 2 x 1 Santa Fe

Flamengo 2 x 2 LDU

Cerro Porteño 0 x 1 Atlético-MG



Copa Sul-Americana

Emelec 2 x 0 Tolima

Jorge Wilstermann 1 x 2 Arsenal de Sarandí

Atlético-GO 0 x 0 Libertad

Athletico-PR 1 x 0 Melgar

Aucas 3 x 0 Metropolitanos

Rosario Central 5 x 0 Huachipato

Campeonato Inglês

Everton 1 x 0 Wolverhampton

Newcastle 1 x 0 Sheffield United

Tottenham 1 x 2 Aston Villa

Crystal Palace 1 x 3 Arsenal

Burnley 0 x 3 Liverpool

West Bromwich 1 x 3 West Ham

Campeonato Português

Porto 4 x 0 Belenenses SAD

Santa Clara 4 x 0 Farense

Moreirense 3 x 0 Famalicão

Vitória de Guimarães 1 x 3 Benfica

Gil Vicente 1 x 2 Boavista

Portimonense 0 x 0 Braga

Nacional da Madeira 1 x 2 Rio Ave

Sporting 5 x 1 Marítimo

Campeonato Alagoano

CSE 2 x 1 Desportivo Aliança

Campeonato Brasileiro sub-17

Flamengo 4 x 3 Grêmio

Palmeiras 3 x 1 Atlético-GO

Campeonato Catarinense

Chapecoense 1 x 1 Marcílio Dias

Brusque 0 x 1 Avaí

Campeonato Cearense

Ferroviário 0 x 3 Ceará

Fortaleza 6 x 0 Atlético-CE

Campeonato Paraibano

Nacional de Patos 1 x 1 Botafogo-PB

Campeonato Piauiense

Fluminense-PI 1 x 2 Altos

Campeonato Potiguar

Assu 1 x 1 Globo FC

Força e Luz 3 x 4 Potiguar de Mossoró

América-RN 0 x 0 Palmeira

Santa Cruz de Natal 1 x 2 ABC

Campeonato Rondoniense

Real Ariquemes 1 (4) x (3) 1 Guaporé

Copa da França

Monaco 0 x 2 Paris Saint-Germain

Copa da Itália

Atalanta 1 x 2 Juventus

Competições de quinta-feira (20/5)

Taça Libertadores

19h - Argentinos Juniors x Atlético Nacional

21h - Boca Juniors x Barcelona de Guayaquil

21h - Olimpia x Internacional

Copa Sul-Americana

19h15 - Newell's Old Boys x Palestino

19h15 - 12 de Octubre x San Lorenzo

19h15 - Ceará x Bolívar

21h30 - Corinthians x Sport Huancayo

21h30 - Aragua x Grêmio

21h30 - Guabirá x Montevideo City Torque

Troféu do interior (Final)

19h15 - Novorizontino x Ponte Preta

Campeonato Paulista (Final)

22h - Palmeiras x São Paulo

Campeonato Capixaba (Final)

18h30 - Real Noroeste x Rio Branco VN

Campeonato Paraibano

15h30 - Atlético-PB x Campinense

20h - São Paulo Crystal x Sousa

Campeonato Paranaense

16h - Operário-PR x Azuriz

16h - Cianorte x Londrina

16h - FC Cascavel x Maringá

Campeonato Paulista Série A3

15h - Votuporanguense x Olímpia-SP

15h - Capivariano x Rio Preto

15h - Primavera-SP x Desportivo Brasil

15h - Nacional-SP x São José-SP

17h - Batatais x Noroeste

17h - Linense x Barretos

17h - Penapolense x Bandeirante-SP

17h - Marília x Comercial-SP

Campeonato Roraimense

17h - GAS x São Raimundo-RR

19h - Rio Negro-RR x Atlético Roraima

Campeonato Sul-Mato-Grossense

15h - Dourados x União ABC

15h - Operário-MS x Aquidauanense

21h - Comercial-MS x Costa Rica-MS

Na TV

6h30 - Fórmula 1: Primeiro treino livre do GP de Mônaco - BandSports

8h30 - Fórmula 2: treino oficial do GP de Mônaco - BandSports

9h30 - Ciclismo: Giro D'Itália: Siena até Bagno di Romagna - Etapa 12 - Giro D'Itália; ESPN 2

10h - Fórmula 1: segundo treino livre do GP de Mônaco - BANDSPORTS

13h - ATP 250: Genebra - Quartas-de-Final - ESPN

14h - Golfe: PGA Championship - Primeira Rodada

16h - Campeonato Belga: Anderlecht x Brugge - Fase Final; FOX Sports

19h - Campeonato Paulista: Novorizontino x Ponte Preta - Troféu do Interior (final); SporTV, Pay Per View

20h - Surfe: WSL: Rottnest Island (AUS) - Dia 6; ESPN 2

20h - Futsal: Sorocaba x Umuarama - Liga Nacional; SporTV 3

20h30 - Hóquei: NHL - Montreal Canadiens x Toronto Maple - NHL Playoffs; ESPN

21h - Copa Libertadores: Olimpia x Internacional; FOX Sports

21h30 - Copa Sul-Americana: Aragua x Grêmio - CONMEBOL TV

21h30 - Copa Sul-Americana: Corinthians x Sport Huancayo - CONMEBOL TV

21h30 - Campeonato Paulista: São Paulo x Palmeiras (final); Sportv, Pay Per View, Globo

21h30 - NBA: Indiana Pacers x Washington Wizards