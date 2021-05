Rodovia dos imigrantes

MN Maíra Nunes

Diego Aguirre fincou a bandeira do Uruguai na conquista do Gaúcho 2015. O português Jorge Jesus levou o Flamengo ao bi no Carioca 2020. O xará dele, Sampaoli, confirmou a tendência no Mineiro do ano passado. Chegou a vez de o Paulistão entrar na moda. De um lado, o lusitano Abel Ferreira. Do outro, o argentino Hernán Crespo. Um deles será campeão estadual na decisão com início hoje, às 22h, no Allianz Arena, casa alviverde. O tricolor será anfitrião no domingo.

O sucesso dos importados não tem se limitado aos estaduais. Jorge Jesus ganhou o Brasileirão e a Libertadores pelo Flamengo. Abel Ferreira levou o Palmeiras ao tetra na Copa do Brasil e ao bi na Libertadores. A final é ainda mais chique porque opões os atuais campeões continentais.. Crespo levou o Defensa y Justicia ao título da Sul-Americana em 2020.

Lá se vão 46 anos sem que um clube seja campeão paulista sob comando de um treinador gringo. O último foi o argentino José Poy, justamente pelo São Paulo. O tricolor também levantou o caneco sob comando do português Joreca, do argentino Jim López e do húngaro Béla Guttman. Os uruguaios Humberto Cabelli e Ventura Cambón e o italiano Caetano De Domenico colocaram troféus na galeria alviverde.

Abel Ferreira desembarcou no Palmeiras em outubro de 2020 e conseguiu rapidamente implementar um jogo mais ofensivo, que marca muitos gols, mas gosta de pensar estratégias de jogo e se adapta ao adversário. Abel não vê problema em programar o Palmeiras para explorar o contra-ataque, principalmente em jogos decisivos, fora de casa, mas também gosta que sua equipe se imponha quando atua no Allianz Parque. O português tem como característica a saída de bola com três jogadores, mas opta por recuar um dos laterais para auxiliar os dois zagueiros no começo das jogadas — e não o primeiro volante, como acontecia antes no alviverde, ao usar Felipe Melo ou Patrick de Paulo nessa função. Assim, os volantes passam a ter mais liberdade para pensar e fazer a ligação ao ataque.

Hernán Crespo prefere um esquema tático com três zagueiros: Bruno Alves, Léo e Arboleda. Anunciado oficialmente no São Paulo em 12 de fevereiro para o lugar de Fernando Diniz, o argentino logo adotou o esquema tático 3-4-1-2, com Rodrigo Nestor e Luan como volantes e Reinaldo aberto pela esquerda, enquanto Dani Alves joga na ala-direita — posição de origem em que se destacou no futebol europeu e na Seleção Brasileira.

Mesmo jogando bem aberto, Dani Alves tem liberdade para se movimentar no campo e armar jogadas. Sem a bola, o tricolor também adianta com frequência as linhas para pressionar a saída de bola no campo adversário.

São dois estilos diferentes de treinadores que trazem inovações ao futebol brasileiro. Hernán Crespo e Abel Ferreira dão provas de que são técnicos promissores e fortes candidatos não apenas ao título do Paulista, como ao Brasileirão e à Libertadores nesta temporada.

O campeão terminará o Paulistão com mais R$ 33,5 milhões. Esse é o valor que Palmeiras ou São Paulo receberá por direitos de televisão e publicidade estática

(R$ 30 milhões) mais premiação pelo título (R$ 3,5 milhões).