No sufoco, Fla avança às oitavas

O sufoco não estava no script dos sonhos imaginado pelos torcedores do Flamengo para a partida contra a LDU, ontem, no Maracanã. Porém, foi na base do “ai, Jesus”, como canta o hino rubro-negro, que o time carioca garantiu a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Com um a menos boa parte do jogo, os donos da casa saíram na frente, tomaram a virada no principal defeito defensivo, mas encontram o gol do alívio — e do 2 x 2 — no fim da partida.

Rogério Ceni mandou a campo um time modificado, com três zagueiros de ofício. Entretanto, os planos de teste ruíram com 14 minutos, quando William Arão acertou chute imprudente na cabeça de Amarilla. Com um a menos, o rubro-negro saiu na frente. Aos 31, Pedro lutou pela bola e deu um chute fraco, mas suficiente para fazê-la ultrapassar a linha. A vantagem durou apenas quatro minutos. Em bola na área, Guerra subiu e igualou.

No segundo tempo, o Flamengo começou em cima, mas não incomodou o goleiro Gabbarini. Novamente no pesadelo da bola aérea, a LDU pulou na frente. Aos 14, Amarilla ajeitou com o peito para Johjan Julio fuzilar para a rede. O rubro-negro manteve a bola no pé. Porém, desorganizado, não era agressivo. Curiosamente, a salvação veio pelo alto. Aos 44, Arrascaeta cobrou falta e Gustavo Henrique cabeceou como manda o manual para empatar a partida.

Com o ponto somado, o rubro-negro chegou aos 11 pontos e não pode mais ser ultrapassado pela LDU, com cinco. Na próxima quinta-feira, às 21h, no Maracanã, os cariocas jogam pela liderança do grupo G com o Vélez Sarsfield. Antes, no sábado, às 21h05, o Flamengo decide o campeonato estadual contra o Fluminense.

A noite épica do River Plate

Sem goleiro de origem durante os 90 minutos, o River Plate venceu o Independiente Santa Fe por 2 x 1, ontem, no Monumental de Núñez, em uma noite histórica. Com 20 jogadores acometidos pelo surto de covid-19, o time argentino recorreu ao volante Enzo Perez debaixo das traves. Nem ele estava 100% fisicamente. Enzo se recuperava de distensão muscular. No fim, os os gols de Álvarez e Angileri garantiram a vitória e a liderança do grupo ao River, com nove pontos, seguido pelo Fluminense, com oito. Os dois clubes terão um confronto direto na última rodada, em Buenos Aires, valendo o primeiro lugar da chava para as oitavas de final.