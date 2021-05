Saiba como foi a temporada de três candangos no futebol europeu

VP VICTOR PARRINI*

Seja na Alemanha, Barcelona ou em Portugal, jogadores que atuam em ligas europeias seguem representando o Distrito Federal. Os jovens Reinier e Gustavo Maia, além do meia-atacante Felipe Anderson, são alguns dos personagens candangos que marcam presença no futebol do velho continente. O Correio faz uma análise do desempenho dos atletas da capital na reta final da temporada no Velho Continente.

Cria de Santa Maria, Felipe Anderson vem atuando pela equipe do Porto. Aos 28 anos, o jogador chegou à equipe lusitana em outubro de 2020, por empréstimo, junto ao West Ham. O clube inglês detém os direitos do atleta. Desde sua estreia pelos Dragões, em 17 de outubro, no clássico diante do campeão Sporting, no empate por 2 x 2, o candango jogou apenas outras nove partidas.

Sob o comando do técnico Sérgio Conceição, Felipe Anderson não vem desempenhando um bom futebol. O brasileiro não balançou as redes na temporada. Com isso, surgem especulações de insatisfação por parte de Felipe. Há rumores de que, ao fim do empréstimo à equipe portuguesa, ele seja negociado de forma definitiva pelo West Ham.

Sem ter jogado profissionalmente no Brasil, Gustavo Maia, 19, é mais um talento made in Santa Maria. Na capital, iniciou a trajetória no Brasília Futebol Academia e passou pelo Milan-DF antes de ser negociado para fazer parte das categorias de base do São Paulo. Pelo tricolor paulista, foram 102 partidas oficiais nesta temporada. A maioria na base.

Ele fechou com o Barcelona. Naturalmente, por se tratar de um jovem, o gigante espanhol alocou Gustavo na equipe B, que disputa a 3ª divisão nacional. Vestindo a camisa azul-grená, o brasileiro disputou seis jogos. Quatro foram como titular. Em duas oportunidades, entrou na etapa final. Mesmo assim, o candango ainda não foi às redes.

Com 19 anos, campeão brasileiro e da América, Reinier é, sem dúvida, um dos sucessos mais recentes nascido no Distrito Federal. O talento e o bom desempenho no Flamengo renderam, em janeiro de 2020, uma negociação com o Real Madrid. O jovem do Guará foi transferido para o Real Castilla, equipe B do maior campeão do velho continente.

No início da temporada, mudou de clube e foi emprestado ao Borussia Dortmund fim de ganhar experiência. Pela equipe alemã, disputou 18 partidas oficiais, todas saindo do banco. O brasileiro comemorou um único gol. No país tetracampeão, o meia soltou o primeiro grito de campeão fora do Brasil. Em 13 de maio, o Borussia Dortmund conquistou o título da Copa da Alemanha, ao superar o RB Leipzig por 4 x 1.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima