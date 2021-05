Taguatinga receberá Torneio de Natação no fim do mês de maio

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Foto: Divulgação/FDA)

A Federação de Desportos Aquáticos do Distrito Federal (FDA/DF) divulgou as datas para a realização do 1º torneio FDA/DF de Natação 2021. A competição será realizada no SESI Taguatinga, nos próximos dia 28 e 29 de maio, e contará com equipes do Distrito Federal. Antes do início do evento, a FDA/DF vem realizando tomadas oficiais de tempo com os atletas registrados.

Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer, “os eventos foram boas oportunidades para os nadadores retomarem o ritmo, em um ambiente diferente que se assemelha ao tradicional de competição”.

Alguns atletas têm quebrando recordes e se destacado. É o caso de Pedro Henrique Neves Moreira. Ele superou duas marcas distritais na categoria Infantil 1, em piscina de 25 metros. Nos 400 metros livre, Pedro finalizou com 4:16.81. Enquanto 200 metros livre, o jovem terminou em 2:03.47.

Nadador do Iate Clube de Brasília, Victor Moreno quebrou o recorde doméstico da categoria Juvenil 1, ao atingir a marca de 16:55.07 nos 1500 metros livre. A marca não era superada desde 2002.

Na categoria Infantil 2, Ágatha Amaral, da Aquanaii/Asbac é mais uma que vem quebrando escritas. Nos 200 metros peito, a fechou uma de suas participações com o tempo de 2:44.76. O recorde na categoria perdurou por 32 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima