Por amor ao salão

CB Correio BraziliensMAÍRA NUNES VICTOR PARRINI*e

(crédito: Marcelo laitano/Brasília Futsal)

O Distrito Federal conta com dois times na elite do futsal nacional, um de cada gênero. A uma semana de completar 15 anos, o Brasília Futsal masculino está na segunda participação na Liga Nacional de Futsal (LNF) e classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. No feminino, a Apcef/Adef é o representante da capital na primeira edição do Novo Futsal Feminino Brasil (NFFB), organizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS).

O time masculino começou com o pé direito na LNF. O Azulão do Cerrado, como é chamado, venceu o Marechal, do Paraná, por 3 x 2, e somou os primeiros três pontos na competição. O Brasília volta à quadra hoje, às 17h, no Ginásio do Sesc Ceilândia, diante do Praia Clube.

Vice-campeã da Copa do Brasil em 2020, a Apcef/Adef não teve a estreia desejada no campeonato feminino. Após a derrota para o Taboão da Serra, por 8 × 1, o elenco virou a página para encarar o Barateiro com atenção redobrada, amanhã, às 11h, na Arena Brusque, em Santa Catarina.

À frente do Brasília Futsal há quatro meses, o treinador Bruno Silva ressalta a importância de ter um bom início de campeonato para ter chances de classificação à próxima fase. “Enfrentaremos adversários diretos, como Praia Clube e Minas. É possível, sim, chegarmos aos playoffs. O futsal está equilibrado”, pontua.

O time tem a menor média de idade do torneio, e o técnico aposta no fôlego dos liderados. “Os jogadores vão correr bastante durante os jogos e, aproveitando as oportunidades, temos chance de buscar vaga no mata-mata”.

Pioneiro do Brasília Futsal, Tiago Fernandes, presidente do clube, tem ambições. “Queremos nos firmar no cenário nacional, evoluir e ser referência no futsal da capital. Nosso time é o segundo do DF a disputar, por dois anos consecutivos, a Liga Nacional”, ressalta. Uma das ideias do dirigente é inaugurar franquias de escola de futsal, dos 5 aos 15 anos, além de equipes Sub-17 e Sub-20 de alto rendimento. “Também temos o intuito de buscar novos talentos no DF e valorizar os pratas da casa para chegar até o time principal”, completa Tiago.

O supervisor Marcelo Laitano, cuida da equipe da logística fora das quatro linhas. Pela Copa do Brasil, o Brasília venceu o Corumbaíba e avançou às oitavas. “A Liga Nacional e a Copa do Brasil são competições que demandam muita preparação para nós que ficamos nos bastidores”, diz.



Das quadras ao campo de avião para não ficar fora da partida

crédito: Cesar Greco/Agencia Palmeiras

O time da Apcef/Adef percorreu mais de 1.600km de Brasília a Brusque, em Santa Catarina, para enfrentar o Barateiro, amanhã, pela segunda rodada do Novo Futsal Feminino Brasil (NFFB).

Foram mais de 21 horas de ônibus. Mas o sentimento do elenco candango é de entusiasmo. “É uma oportunidade muito boa disputar um campeonato nacional, ainda mais para a gente, de Brasília. Aumenta o calendário”, comemora Laíssa Santos, conhecida como Novinha.

A ala/pivô, que reforça o time nesta temporada, se desdobra para também defender o Cresspom-DF, na Série A2 do Campeonato Brasileiro de futebol de campo feminino.

Jornada dupla que também é vivida por Isabela Silva e Ana Keyla. “Exige muito para conciliar, porque são dois treinos, é uma preparação cansativa. Porém eu consigo me preparar melhor para as duas competições com essa intensidade”, avalia Novinha. Nos gramados, ela é atacante.

Os treinamentos no Cresspom são à tarde e na Apcef, à noite. O fisioterapeuta é o mesmo nos dois clubes e acompanha de perto a atleta para evitar riscos com sobrecargas e lesões.

A logística para conciliar os dois torneios é outro desafio. Novinha e Isa pegarão um avião logo depois do jogo de amanhã, em Santa Catarina, para estarem à disposição do Cresspom contra o Atlético-MG, pela segunda rodada da Série A2, domingo, no Abadião, em Ceilândia.

* Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima