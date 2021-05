Ida da decisão fica igual

CB Correio Braziliense

(crédito: Cesar Greco/Agencia Palmeiras)

Os primeiros 90 minutos da final do Campeonato Paulista não corresponderam às expectativas dos torcedores de Palmeiras e São Paulo. Em uma partida com poucas chances concretas para os dois lados, o Choque-Rei de ida pela taça de campeão estadual acabou empatado, por 0 x 0, no Allianz Parque. A volta da decisão está marcada para domingo, às 16h, no Morumbi. Nenhuma das equipes ostenta vantagem na disputa. Uma nova igualdade fará o campeão ser decidido nas penalidades.

Com cada equipe tentando explorar as melhores potencialidades aguçadas durante a temporada, o primeiro tempo acabou ficando bastante truncado. O Palmeiras optou por esperar um contra-ataque, enquanto o São Paulo buscava as jogadas em velocidade. As tentativas, porém, eram facilmente cortadas pelas defesas. Brigados, os 45 minutos iniciais acabaram marcados pelo alto número de faltas: 11 dos alviverdes contra 10 dos tricolores. No placar, porém, nenhuma das equipes conseguiu promover mudanças.

A etapa final foi mais movimentada e os goleiros , enfim, apareceram. Com 13, chute de Veiga parou em Volpi. Três minutos depois, Weverton levou a melhor contra Reinaldo. Aos 29, desvio de Renan passou rente à meta tricolor. Aos 42, a melhor chance. Gabriel Sara arriscou de muito longe e carimbou a trave palmeirense. A noite, porém, era de zero no placar.

Ao apito final, o discurso dos dois lados também foi igual. “É clássico, se decide em detalhes. É normal numa final, ainda mais em clássico, um empate”, considerou Felipe Melo. “Temos que nos concentrar, é clássico, jogo decidido nos detalhes. Vamos com força total lá no Morumbi", prometeu Gabriel Sara.