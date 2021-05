Inter volta a vencer Olimpia e comanda grupo embolado

CB Correio Braziliense

Mesmo jogando melhor durante toda a partida, o Internacional sofreu para vencer o Olimpia, por 1 x 0, ontem. A partida foi na casa dos adversários, o Estádio Manuel Ferreira, em Assunção, no Paraguai.

Com o resultado, o Internacional volta ao primeiro lugar do grupo B, com nove pontos em cinco jogos. O Olimpia cai para a lanterna, com seis pontos.

Os quatro times do Grupo B jogam a última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Internacional retorna ao Beira-Rio e decide sua vida contra o Always Ready da Bolívia. O Olimpia permanece no Paraguai e recebe o Deportivo Táchira da Venezuela.

A diferença de nível das equipes ficou evidente no primeiro tempo. O Internacional jogou ao estilo de Miguel Ángel Ramírez, com muita posse de bola e trabalhando as jogadas intensamente. Mas a estratégia não deu resultado, e o Colorado não conseguiu abrir o placar.

O ritmo do segundo tempo foi parecido com o primeiro. Os gaúchos seguiram com posse de bola, mas com dificuldade de fazer a transição entre defesa, meio e ataque. As esperanças do Inter se renovaram depois do cartão vermelho de Salcedo.

A expulsão e a entrada de Yuri Alberto e Mauricio fizeram a equipe brasileira atacar. Aos 25 minutos, Taison encontrou Mauricio na área, que chutou com força, mas Aguilar fez ótima defesa. Depois de perder ótima chance em contra-ataque rápido, Yuri Alberto se redimiu e marcou o gol decisivo do jogo, aos 37.

O jogo ficou quente no fim, e Yuri Alberto acabou levando o cartão vermelho, deixando as duas equipes com dez jogadores.

Apesar da baixa, o Inter segurou o resultado. A partir de agora, o time se concentra na decisão do Gaúcho contra o Grêmio, depois de perder na ida por 2 x 1.