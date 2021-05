Curtas esporte

CB Correio Braziliense

» CORINTHIANS

Renato Gaúcho disse não ao Corinthians, e o clube segue à caça de um técnico. Ontem, o interino Fernando Lázaro liderou o Timão na goleada por 5 x 0 sobre o Huancayo pela Sul-Americana.

» GRÊMIO

Classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana, o Grêmio usou time reserva para golear o Aragua (6 x 2), ontem, pela penúltima rodada. Os titulares foram poupados para a decisão do Gaúcho.

» CEARÁ

O Vozão derrotou o Bolívar por 2 x 0, ontem, pela quinta rodada da Sul-Americana, lidera o Grupo C e depende apenas de si contra o Jorge Wilstermann para avançar à fase de mata-mata.

» COPA AMÉRICA

O torneio com início em 13 de junho será disputado apenas na Argentina. É o que decidiu, ontem, a Conmebol, em meio à crise política na Colômbia. Os jogos do grupo do Brasil devem ser todos em Buenos Aires.