Confira o placar e a lista de transmissões dos jogos de futebol deste sábado (22/5)

CB Correio Braziliense

(crédito: Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Confira o placar e a programação esportiva deste sábado (22/5). Aqui, você confere ainda os resultados de sexta-feira (21/5), a agenda de jogos e onde assistir as partidas na televisão.

Competições de sexta-feira (21/5)

Campeonato Espanhol

Levante 2 x 2 Cádiz

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2

América-RN 4 x 0 Santos Dumont-SE

Campeonato Brasileiro sub-17

Botafogo 0 x 4 São Paulo

Sport 2 x 4 Athletico-PR

Vasco 1 x 1 Fluminense

Cruzeiro x Bahia

Campeonato Paulista Série A2

Rio Claro 0 x 0 RB Brasil

Atibaia 1 x 1 São Bernardo

Água Santa 1 x 2 Portuguesa



Competições de sábado (22/5)

Taça Rio (Final)

15:05 - Vasco x Botafogo

Campeonato Carioca (Final)

21h05 - Flamengo x Fluminense

Campeonato Mineiro (Final)

16h30 - Atlético-MG x América-MG

Campeonato Espanhol

13h - Huesca x Valencia

13h - Valladolid x Atlético de Madrid

13h - Real Madrid x Villarreal

13h - Elche x Athletic Bilbao

13h - Celta x Betis

13h - Osasuna x Real Sociedad

13h - Eibar x Barcelona

Campeonato Italiano

15h45 - Cagliari x Genoa

15h45 - Crotone x Fiorentina

15h45 - Sampdoria x Parma

Campeonato Alemão

10h30 - Stuttgart x Arminia Bielefeld

10h30 - Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach

10h30 - Eintracht Frankfurt x Freiburg

10h30 - Union Berlin x RB Leipzig

10h30 - Wolfsburg x Mainz

10h30 - Colônia x Schalke 04

10h30 - Bayern de Munique x Augsburg

10h30 - Hoffenheim x Hertha Berlin

10h30 - Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen

Campeonato Alagoano (Final)

16h45 - CRB x CSA

Campeonato Amazonense (Final)

16h05 - Manaus x São Raimundo-AM

Campeonato Brasileiro Feminino

15h - Avaí/Kindermann x Botafogo

15h - São Paulo x Napoli-SC

15h - Internacional x Minas Brasília

15h - Grêmio x Flamengo

15h - Santos x São José-SP

20h - Ferroviária x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2

15h - Vitória x Fortaleza

15h - Náutico x Botafogo-PB

15h30 - Cefama x Tiradentes-PI

16h - Oratório x Real Ariquemes

16h - Paraíso x JC

16h - SERC x Juventude Esportiva

17h - São Raimundo-RR x Iranduba

Campeonato Brasileiro sub-17

15h - Internacional x Santos

15h - Corinthians x Fortaleza

17h - Atlético-MG x Chapecoense

Campeonato Paulista Série A3

15h - Bandeirante-SP x Comercial-SP

15h - Desportivo Brasil x Capivariano

15h - Primavera-SP x Nacional-SP

15h - Rio Preto x Batatais

17h - Barretos x Votuporanguense

17h - Marília x Noroeste

17h - Olímpia-SP x Linense

20h - São José-SP x Penapolense

Campeonato Piauiense (Final)

16h - Altos x Fluminense-PI

Campeonato Potiguar

15h - Palmeira x Potiguar de Mossoró

Campeonato Roraimense

15h - São Raimundo-RR x Náutico-RR

17h - Atlético Roraima x GAS

Campeonato Sergipano (Final)

17h30 - Lagarto x Sergipe

Copa do Brasil Sub-20

11h - Atlético-MG x Coritiba

13h45 - Palmeiras x Avaí

20h - Internacional x Vasco

Na TV

7h - Fórmula 1: GP de Mônaco - Terceiro Treino Livre; BandSports

8h30 - Campeonato Inglês: Brentford x Bournemouth - Segunda Divisão (Playoffs); ESPN Brasil

9h30 - Ciclismo: Giro D'Itália - Cittadella até Monte Zoncolan - Etapa 14; ESPN 2

10h - Fórmula 1: GP de Mônaco - Classificação; BandSports e Band

10h30 - Mundial de Rali: Etapa de Portugal: Dia 2 - FOX Sports

11h - Tênis: ATP 250 - Genebra; ESPN

11h - Copa do Brasil Sub-20: Atlético-MG x Coritiba - Quartas de final; SporTV

12h10 - Fórmula 2: etapa de Mônaco; BandSports

13h - Campeonato Espanhol: Valladolid x Atlético Madrid; ESPN Brasil

13h - Campeonato Espanol: Real Madrid x Villarreal; FOX Sports

13h - Campeonato Espanhol: Osasuna x Real Sociedad; ESPN

14h30 - Campeonato Inglês: Swansea City x Barnsley - Segunda Divisão (PlayOffs); ESPN Brasil

14h30 - Vôlei: Amistoso - Brasil x Venezuela (masculino); SporTV 2

14h45 - Golfe: PGA Championship - Terceira Rodada; ESPN 2

15h - Mundial de Rali: Etapa de Portugal: Dia 2 - WRC; FOX Sports

16h - Basquete: NBB - Flamengo x São Paulo (primeiro jogo da final); ESPN e Cultura

16h30 - Campeonato Mineiro: Atlético x América - Final; SporTV e pay per view

16h30 - Futebol: Portland Timbers x Los Angeles Galaxy - Major League Soccer; ESPN Brasil

17h - Automobilismo: Nascar Xfinity Series - Circuito das Américas (Austin); FOX Sports

20h - Surfe: Rottnest Island (AUS) - WSL - Dia 8; ESPN 2

20h - Copa do Brasil Sub-20: Internacional x Vasco - Quartas de final; SporTV

21h - NBA: Boston Celtics x Brooklyn Nets - Playoffs; ESPN

21h - Campeonato Carioca: Flamengo x Fluminense (final); Record

23h - Boxe: Edwin Palomares x Alan Salazar; supergalos; FOX Sports

23h30 - NBA: Portland Trail Blazers x Denver Nuggets - Playoffs; ESPN