Confira a programação dos candangos a uma semana do início da Série D

Com o fim do Candangão na semana passada, os representantes do Distrito Federal na Série D do Campeonato Brasileiro mudaram o chip. Representantes da capital na competição, o atual campeão Brasiliense e o ex, Gama, começam a se planejar para a largada na quarta divisão. A competição nacional começa na próxima semana.

Após conquistar o decacampeonato candango, o Brasiliense direciona suas atenções para a fase preliminar da Série D. Enfrentará o Real Ariquemes, de Rondônia, na próxima quarta-feira e no domingo que vem. Antes dos compromissos oficiais, a equipe comandada pelo treinador Vilson Tadei viajará até Goiânia para enfrentar o Goiás.

A partida amistosa entre candangos e goianos será neste sábado, às 16h, no estádio Serrinha. O clube esmeraldino se prepara para o início do Campeonato Brasileiro da Série B. A estreia será em 31 de maio, fora de casa, diante do Sampaio Corrêa.

O Jacaré larga na Série D quarta-feira (26/5), às 16h, diante do Real Ariquemes, pelo primeiro jogo da fase preliminar da Série D do Brasileiro. A partida está marcada para o domingo (30/5), às 15h, no estádio Serejão.

Eliminado na terceira fase do Candangão, o Gama não tem agenda no fim de semana. Segundo a assessoria do clube, o elenco tirou folga na semana e retornará aos trabalhos na segunda-feira (24). Os treinamentos serão no período da tarde. O estafe trabalha com a possibilidade de amistosos ou jogos treinos no Ninho do Periquito.

Campeão candango em 2020, o Periquito garantiu vaga direta à fase de grupos da competição nacional. A equipe treinada por Victor Santana tem estreia marcada para 5 de junho contra o Jaraguá. A participação do time goiano é um incógnita. O presidente Muller Meira, anunciou, na última quarta-feira (19), que deixaria o cargo e que o time abriria mão da disputa da Série D. A justificativa do mandatário são problemas financeiros.

